Theerathon wechselt für 35 Millionen Baht

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 17.01.20

THAILAND: Der Nationalspieler Theerathon Bunmathan wechselt vom thailändischen Erstligisten Muang Thong United zum japanischen Meister Yokohama F Marinos. Die Ablösesumme soll 35 Millionen Baht betragen.

Der Verteidiger spielte in der vergangenen Saison für Yokohama auf Leihbasis und half Marinos, den japanischen Meis­tertitel zu erringen. Er erzielte am letzten Tag der Saison ein Tor beim 3:0-Sieg gegen den engsten Rivalen FC Tokyo. Neben dem 29-Jährigen spielen zwei weitere Thais, Thitipan Puangchan (Oita Trinita) und Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), in der J-League.