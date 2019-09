Von: Björn Jahner | 14.09.19

BANGKOK: Am Donnerstag, 26. September, von 11 bis 20 Uhr, wird im Ballsaal vom Rembrandt Hotel & Towers, Sukhumvit Road Soi 18, die nächste „The Hope Fai“ unter dem Motto „The Summer Break Edition“ ausgerichtet.

Die Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten des Mercy Center Khlong Toei, in dem an HIV infizierte Kinder aus dem Bangkoker Slum betreut und medizinisch versorgt werden, umfasst eine kunterbunte Marktmeile, auf der eine große Auswahl an handgefertigten Produkten sowie gesunde und organische Lebensmittel direkt vom Hersteller, Edutainment-Spiele für Kinder und vieles mehr angeboten werden. Die teilnehmenden Aussteller werden einen Teil ihrer Einnahmen der wohltätigen Einrichtung spenden. Gesammelt werden wie immer auch Bekleidung, Schuhe oder Spielzeug. Die Sachspenden komen Waisenkindern und sozialschwachen Familien zugute. Kinder dürfen sich zudem auf unterhaltsame Aktivitäten freuen. Der Eintritt zu „The Hope Fair“ ist frei. Kontakt, Tel.: 081-823.5608 oder per E-Mail. Infos: www.facebook.com/hopefairbangkok.