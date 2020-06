Thais gehen wieder ins Kino und zur Massage

Massagesalons durften nach mehrmonatiger Schließung am Montag erstmals wieder Kunden empfangen. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Thais sahen sich am Montag im Kino einen Film an und genossen Massagen als willkommene Rückkehr zu einigen Verwöhn- und Freizeitaktivitäten nach der weiteren Lockerung der Beschränkungen.

Einkaufszentren blieben länger geöffnet, die Ausgangssperre wurde um eine Stunde verkürzt und weitere Geschäfte wiedereröffnet, darunter Fitnessclubs, Spas, traditionelle Massagezentren und Kinos. Masseurinnen mit Plastikschutz und Masken rieben bei einer Fußmassage zufriedenen Kunden die Zehen, die sich in Liegestühlen mit großen Zwischenräumen entspannten. Die Plastikbodenmatratzen wurden regelmäßig desinfiziert, um für den nächsten Kunden bereit zu sein.

„Ich habe lange auf eine Massage gewartet, also beschloss ich, am ersten Tag der Wiedereröffnung zu kommen", berichtete Nattida Kittipongpattana der Nachrichtenagentur „Reuters“. Die Frau fuhr eine Stunde, um sich die Füße massieren zu lassen. Die Masseurin Suratsawadee Pokapanich sagte, es würden alle Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit der Kunden zu erhalten. „Wir vermeiden jede Massage, die nahe an den Nacken- und Gesichtsbereich heranreicht", fügte sie hinzu.

Die Kinos öffneten wieder mit strikter sozialer Distanzierung und einer Begrenzung auf 200 Personen in jedem Theater, mit leeren Sitzen zu beiden Seiten jedes Kunden und einer leeren Reihe davor. Das Personal mit Handschuhen und Gesichtsschutz führte Temperaturkontrollen bei allen Personen durch, die den Saal betraten. Nach jeder Kontrolle versprühte das Personal in Ganzkörperschutzanzügen Desinfektionsmittel entlang jeder Sitzreihe. Narute Jiensnong von Major Cineplex sagte, soziale Distanzierungsanforderungen bedeuteten VIP-Behandlung für die Kunden. „Diese Maßnahmen werden die Menschen zuversichtlich machen, wieder in die Kinos zurückzukehren, und wir haben auch Trennwände, um es exklusiver zu machen.“