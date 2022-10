Thailands Tourismus erholt sich zunehmend

BANGKOK: Die Tourismusbranche rechnet mit steigenden Besucherzahlen, nachdem Thailand alle Einreisebeschränkungen am 1. Oktober 2022 aufgehoben hat. Touristen benötigen fortan für die Einreise ins Königreich weder einen Impfnachweis noch eine Bescheinigung über ein negatives Covid-19-Testergebnis.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, Präsidentin des thailändischen Hotelverbands, sagte kürzlich der Presse, dass die Zimmerbuchungen bereits von 48 Prozent auf fast 55 Prozent gestiegen sind. Einige Hotels in Bangkok – vor allem Fünf-Sterne-Hotels im Stadtzentrum – erfreuen sich inzwischen einer Auslastung von über 80 Prozent. Die Auslastung von Hotels unter 3 Sternen habe sich jedoch noch nicht verbessert.

Da die Fluggesellschaften in der kühlen Jahreszeit mehr Flüge nach Thailand anbieten, dürfte es nicht schwer sein, das Ziel von 10 Millionen Touristen in diesem Jahr zu erreichen, so die Hotelierin. In den letzten neun Monaten hat Thailand bereits rund 6 Millionen Touristen empfangen.

Fast 600.000 internationale Flüge sollen in der kühlen Jahreszeit jede Woche in Thailand landen, während es in der heißen Jahreszeit nur etwas mehr als 300.000 Flüge pro Woche sind, erläuterte sie.

Daher könne man im letzten Quartal mit bis zu 1,5 Millionen Ankünften pro Monat rechnen, fügte sie hinzu.

Die Aufhebung aller Covid-19-Vorschriften wird der thailändischen Tourismusindustrie helfen, sich schnell zu erholen, so Khun Marisa. Sie fügte hinzu, dass die Öffnung mehrerer Länder wie Japan und Südkorea ebenfalls zum Anstieg der Ankünfte beitragen werde.

Khun Marisa führte fort, dass die Aufhebung aller Covid-19-Vorschriften am 1. Oktober auch mehr Touristen aus Europa, Skandinavien und Russland während der Hochsaison anziehen wird. Der Grund dafür sind mehr Flüge und die Lockerung der Beschränkungen für Gesichtsmasken.

Das Ziel von 10 Millionen ausländischen Touristen ist immer noch niedrig im Vergleich zu den Ankünften im Jahr 2019, die bei rund 40 Millionen Touristen und einer Belegungsrate von rund 70 Prozent lagen.

Die Hotelauslastung sank nach der Ankunft von Covid-19 im März 2020 auf 30 Prozent und im darauffolgenden Jahr aufgrund von Schließungen und Reisebeschränkungen weiter auf 3 Prozent.

Thailands Minister für Tourismus und Sport Phiphat Ratchakitprakan teilte zwischenzeitlich der Presse mit, dass die Tourismusindustrie erste Anzeichen einer Erholung zeigte, als die Phuket Sandbox am 1. Juli 2021 eingeführt wurde. Er fügte hinzu, dass die Branche in diesem Jahr leicht 1,28 Billionen Baht an Einnahmen generieren dürfte, insbesondere wenn das Land im vierten Quartal jeden Monat etwa 1,5 Millionen Touristen begrüßen kann und wenn die Zahl der inländischen Reisenden auf 160 Millionen steigt.

Er spekulierte auch darüber, dass Chinas Präsident Xi Jinping möglicherweise seine Null-Covid-Politik aufheben wird, sobald er am 20. Oktober 2022 als Vorsitzender der Kommunistischen Partei wiedergewählt wird.

Der Minister wies auch darauf hin, dass Xi, der im November zum Apec-Gipfel anreist, anderen chinesischen Bürgern ab Dezember Auslandsreisen erlauben könnte.

Wenn China seinen Bürgern wieder Auslandsreisen erlaubt, rechnet Phiphat mit mindestens 1,5 Millionen Einreisen allein vom Festland der Volksrepublik. Damit würde die Gesamtzahl der Ankünfte in diesem Jahr auf 11,5 Millionen steigen, fügte er hinzu.