Thailand zieht Stopp von Test & Go bis 31. Januar in Betracht

EILMELDUNG – BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit wird auf dem morgigen Treffen des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) zur Neubeurteilung der Virussituation im Land eine Verlängerung der Aussetzung des „Test & Go“-Einreisemodells bis Ende Januar vorschlagen.

Am Montag erklärte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul gegenüber thailändischen Medien, dass sein Ministerium die Verlängerung der Aussetzung des „Test & Go“-Modells bis zum 31, Januar vorschlagen werde. Mit der Maßnahme soll die weitere Ausbreitung der Covid-19-Variante Omikron in Thailand verhindert werden, so Khun Anutin.

Darüber hinaus schlägt der Gesundheitsminister vor, dass diejenigen, deren „Test & Go“-Antrag bereits genehmigt wurde, bis spätestens zum 10. Januar in Thailand einreisen müssen. Anderenfalls soll ihnen die Einreise nur noch über das „Phuket Sandbox“-Modell gestattet werden.

Das „Test & Go“-Modell wurde im November eingeführt, um Personen, die vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, die Einreise nach Thailand ohne Quarantäne zu ermöglichen. Die Regelung wurde letzten Monat bis zum 4. Januar als Vorsichtsmaßnahme gegen Omikron wieder aufgehoben.