Thailand will Quarantänezeit für Ausländer kürzen

BANGKOK: Thailand sucht nach Möglichkeiten, die 14-tägige Quarantäne für ausländische Touristen zu verkürzen, um mit der Öffnung des Landes mehr Besucher anzuziehen.

Das Land ist bestrebt, seine Tourismusindustrie wieder anzukurbeln, um eine unter dem Einfluss von Covid-19 schnell schrumpfende Wirtschaft zu retten. Thailand steht derzeit bestimmten Gruppen von Ausländern (Diplomaten, Geschäftsleuten, Medizintouristen) offen, aber für alle gilt eine obligatorische 14-tägige Quarantäne.

Das Disease Control Department (DCD) wurde damit beauftragt, die Wirksamkeit der verschiedenen Quarantäneperioden bei Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 einzuschätzen. Unter der Annahme, dass eine 14-tägige Quarantäne zu 100 Prozent wirksam ist, wird die Behörde Quarantänezeiten von 12 Tagen, 10 Tagen und 7 Tagen untersuchen. Das Gesundheitsministerium strebt eine 10-tägige Quarantäne an, die es dem staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration in den nächsten zwei Wochen vorschlagen will. Die Wirksamkeit der verkürzten Quarantänezeit soll nach einem Monat bewertet werden. Wenn die Covid-19-Situation noch unter Kontrolle ist, soll sie weiter verkürzt werden.

Allerdings werden nicht alle Besucher in den Genuss der gleichen verkürzten Quarantäne kommen. Diejenigen Ausländer aus Hochrisikoländern unterliegen weiterhin einer 14-tägigen Quarantäne, während diejenigen aus Niedrigrisikoländern eventuell nur sieben Tage lang unter Quarantäne gestellt werden.