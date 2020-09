Thailand will alle Arten von Krebsmedikamenten herstellen

Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.20

Thailand will eine führende Rolle bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten einnehmen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Government Pharmaceutical Organisation (GPO) hat mit dem PTT-Konzern eine Absichtserklärung zum Bau einer Fabrik unterzeichnet, die alle Arten von Krebsmedikamenten herstellen kann. Damit sollen thailändische Patienten leichteren Zugang zu Medikamenten zu weniger als der Hälfte des Preises haben.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul informierte, Krebs sei eine der wichtigsten chronischen Krankheiten in Thailand und die häufigste Todesursache in den letzten zwei Jahrzehnten. Mehr als 80.000 Thailänder würden jedes Jahr an Krebs sterben. Die Herstellung von Medikamenten in Thailand werde deren Preis um mehr als 50 Prozent senken und auch die finanzielle Belastung durch den Import von Medikamenten verringern, der jährlich mehr als 21 Milliarden Baht koste.

Die Fabrik soll in Rayongs Wanarom Industrial Estate angesiedelt werden, und ihr Bau wird voraussichtlich 2,5 Milliarden Baht kosten. Baubeginn ist für 2022 vorgesehen, die Fertigstellung wird etwa 14 Monate in Anspruch nehmen. Laut dem Generaldirektor der GPO, Dr. Witoon Danwiboon, muss Thailand derzeit alle Arzneimittel gegen Krebs importieren. „Diese Fabrik wird die Kapazität haben, 30 Millionen Einheiten Chemotherapeutika und 31 Millionen Einheiten biologischer Medikamente pro Jahr herzustellen“, betont Dr. Witoon.