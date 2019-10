Thailand verbessert sich bei Geschäftsfreundlichkeit

Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.19

BANGKOK: Im Ranking „Ease of Doing Business 2020“ der Weltbank hat sich Thailand von Platz 27 auf Platz 21 verbessert. Untersucht wurden 190 Länder.

Das Königreich erhielt 80,1 Punkte, ein Plus von 1,65. „Dies ist unser höchster Rang in den letzten sechs Jahren“, freute sich Finanzminister Uttama Savanayana. Singapur (86.2) steht an zweiter Stelle und Malaysia mit 81.5 Punkten an zwölfter Stelle im Ranking. Thailand hat sich bei Bewilligung von Baugenehmigungen verbessert, indem es 19 Verfahren auf 14 verkürzt und die Wartezeiten für die Genehmigung von 118 Tagen auf 113 Tage reduziert hat. Damit steht das Land auf dem 34. Platz, gegenüber dem 67. Platz zuvor. Uttama räumte jedoch ein, dass sich Thailand in vielen Bereichen noch verbessern müsse.

Für den aktuellen Index hat sich die Weltbank mit Vorschriften befasst, die zehn Bereiche eines Unternehmens betreffen: Unternehmensgründung, Umgang mit Baugenehmigungen, Beschaffung von Strom, Registrierung von Immobilien, Beschaffung von Krediten, Schutz von Minderheitsinvestoren, Zahlung von Steuern, Querverkehr über Grenzen, Durchsetzung von Verträgen und Lösung von Insolvenzen.