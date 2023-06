Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.23

BANGKOK: Die Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2023, die Spitzenmesse der thailändischen B2B-Reisebranche, wurde am Mittwoch eröffnet und läuft bis zum 2. Juni im Queen Sirikit National Convention Centre in Bangkok. Im Rahmen von Vor- und Nachprogrammen können die Teilnehmer inspirierende Reiseerfahrungen in allen fünf Regionen Thailands erleben.

Die TTM+ 2023 steht im Zeichen des Slogans "Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters" und ist eng verbunden mit der diesjährigen Marketingkampagne, die Reiseprodukte, -dienstleistungen und -erlebnisse hervorhebt, die thailändische Kulturwerte für ein sinnvolles Reiseerlebnis fördern. Sie korrespondiert mit der Strategie der Tourism Authority of Thailand (TAT), Technologie und Innovation zu nutzen, um Wert zu schaffen und den thailändischen Tourismus zu 'Smart Tourism' zu transformieren und das thailändische Tourismus-Ökosystem auf Qualität und Nachhaltigkeit auszurichten.

"Die TTM+ 2023 wird weiterhin ein Scheinwerferlicht auf die Bemühungen der thailändischen Tourismusbranche werfen, eine sinnvolle Reiserichtung durch die Förderung und Entwicklung von hochwertigem und nachhaltigem Tourismus zu verfolgen", sagte der Gouverneur der TAT, Yuthasak Supasorn. "Als herausragendes Schaufenster des thailändischen Tourismus wird die diesjährige TTM+ zeigen, wie wir Angebot und nachhaltige Standards erhöhen und dabei die 5F-Soft-Power-Grundlagen des Königreichs - Food, Film, Festival, Fight und Fashion - nutzen, um das Vertrauen der Touristen in Thailand als bevorzugtes Reiseziel zu stärken."

Man erwartet, dass die diesjährige TTM+ über 850 Teilnehmer anzieht, darunter 350 Käufer aus 50 Ländern, 400 Verkäufer aus allen fünf Regionen Thailands sowie 100 lokale und internationale Medienvertreter. Die Käufer kommen aus wichtigen Quellmärkten - Europa, ASEAN, Ostasien, Amerika und Australien - und aufstrebenden Märkten - Osteuropa, Naher Osten, Südamerika und Südafrika.

Das Programm der TTM+ 2023 vom 31. Mai bis 2. Juni umfasst eine Eröffnungszeremonie, ein Thailand-Produkt-Update und TTM-Gespräche für Käufer und Medien, Vor-Ort-Terminvereinbarungen, einen Empfang und das Produkt-Update zur Greater Mekong Subregion (GMS). Zudem gibt es Käufer-/Verkäufer-Termine, ein Networking-Lunch und eine Business Networking-Happy Hour.

Drei Vortouren-Programme am 30. und 31. Mai und sechs Nachprogramme am 3.-5. Juni sind ebenfalls geplant. Alle Tourenprogramme stehen im Einklang mit der sinnvollen Reiserichtung der TAT und legen Wert auf erlebnisbasierte touristische Aktivitäten sowie auf die Präsentation thailändischer Kulturwerte durch die 5F-Soft-Power-Grundlagen des Königreichs.

Parallel zur TTM+ 2023 veranstaltet die TAT die Amazing Thailand Culinary City, ebenfalls an den genannten Terminen und am gleichen Ort.

Über die TTM+

Erstmals im Jahr 2001 veranstaltet, hat die TTM+ sich einen hervorragenden Ruf in Besucherquellmärkten weltweit und in der thailändischen Tourismusindustrie selbst als "Muss"-Veranstaltung erworben. Dieses Jahr setzt die TTM+ 2023 die Tradition fort, eine wertvolle Plattform für Verkäufer und Käufer zu bieten, um sich mit aktuellen und potenziellen Geschäftspartnern zu treffen und Beziehungen zu globalen Reisespezialisten und Entscheidungsträgern zu stärken.

Weitere Informationen zur Thailand Travel Mart Plus 2023.