Thailand impft über 300.000 Menschen gegen Covid

BANGKOK: In Thailand wurden nach Angaben des Department of Disease Control (DDC) am ersten Tag der Massenimpfung über 300.000 Menschen gegen Covid geimpft.

Der Leiter des DDC, Opas Karnkawinpong, sagte, dass die Impfung reibungslos verlaufen sei und es an den insgesamt 986 Impfstellen im ganzen Land keine Überfüllung gegeben habe. Unter denen, die sich am Montag impfen ließen, waren Menschen über 60 Jahre, Frauen und Männer mit chronischen Krankheiten und Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

Laut Opas kam es in einigen Gebieten zu Problemen in Krankenhäusern, die Impftermine verschieben mussten, weil die Zahl der Buchungen ihre Impfstoffquote überstieg, „Ich möchte mich bei den Menschen entschuldigen, die die Impfung nicht zum geplanten Termin bekommen haben", sagte Opas.

Die Bangkoker Impfstelle Bang Sue Grand Station berichtet, dass sie zwischen dem 24. Mai und dem 6. Juni 155.028 Menschen geimpft hat. Im Durchschnitt dauert eine Impfung an der Bang Sue Station 51 Minuten.