Bangkoks weltbekannter Rotlicht-Komplex Nana Plaza in Vor-Corona-Zeiten. Foto: Jahner

BANGKOK: Das „Center for Covid-19 Situation Administration“wird am Freitag einen Antrag prüfen, der vorsieht, dass Thailands Bars, Nachtclubs und andere Lokalitäten des Nachtlebens auch über das neue Jahr hinweg geschlossen bleiben, während Premierminister Prayut Chan-o-cha die Nachtleben-Betreiber vor „egoistischem“ Handeln warnt.

Thailändische Medien berichteten am Mittwoch, dass die Minister auf ihrer wöchentlichen Kabinettssitzung dden Vorschlag diskutierten, die Schließungsanordnung der Unterhaltungsbranche, einschließlich Karaoke-Bars und „Massage Parlours“, bis ins neue Jahr hinein in Kraft zu lassen, um einen einen neuen Covid-19-Ausbruch im Land über die Feiertage zu verhindern. Trotz ihrer Feiertagsbesorgnis hält das Kabinett an seinen Plänen fest, fünf große regionale Neujahrs-Countdown-Events zu veranstalten..

Zuvor hatte Premierminister Prayut der Bevölkerung mitgeteilt, dass die Wiederaufnahme des Alkoholverkaufs in Restaurants und die Wiedereröffnung von Bars im Dezember in Erwägung gezogen werden würde.

Das Alkoholverbot wurde in einigen oder allen Gebieten Bangkoks, Phukets, Krabis und Phang-ngas aufgehoben, als sie in diesem Monat zu „blauen“ Tourismus-Pilotgebiete erklärt wurden. 17 weitere blaue Zonen werden wahrscheinlich für Dezember bekanntgegeben.

Bars, Clubs und andere Nachtlebenlokalitäten hingegen blieben bei der jüngsten Lockerung der Beschränkungen einmal mehr außen vor, weshalb ddie Branche mit Unverständnis reagiert. Betreiber, die keine korrupten Polizisten bestechen, wie z. B. viele einfache Kneipen in der unteren Sukhumvit Road und der Khao San Road in Bangkok, bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Das Gleiche gilt für Nachtclubs.

Während fast alle Unternehmer wieder Geld verdienen, selbst wenn sie dafür die Polizei bestechen müssen, werden gesetzestreue Barbetreiber jetzt von Premierminister Prayut als „egoistisch“ verunglimpft, weil sie legal ihren Betrieb öffnen wollen.

Berichten zufolge soll Premierminister Prayut während der Kabinettssitzung gesagt haben, dass der Unterhaltungssektor uneigennützig verhalten müsse und dass Thailand Covid-19 nur dann besiegen könne, wenn keine „unvorsichtigen“ Einnahmen generiert werden.

Premierminister Prayut sagte, die Regierung wolle keinen weiteren Lockdown verhängen, weshalb die Beschränkungen nicht gelockert werden dürften. Thailand, so Prayut, müsse „vorsichtig mit Covid-19“ sein.