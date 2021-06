Thailand bestellt 20 Millionen Dosen des Pfizer-Impfstoffs

BANGKOK: Die Regierung hat den Kauf von 20 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer genehmigt.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul teilte den Medien mit, dass Dr. Opas Karnkawinpong, Leiter der Behörde für Seuchenkontrolle, einen Vertrag über den Kauf von 20 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer unterzeichnet hat, die noch in diesem Jahr geliefert werden sollen. Die Abteilung hat einen Monat Zeit, um mit Pfizer über die Bedingungen und den Preis zu verhandeln.



Der Staatssekretär für öffentliche Gesundheit, Kiattiphum Wongrajit, berichtete, dass eine weitere Million Dosen des Sinovac-Impfstoffs in Thailand eingetroffen sind, womit sich die Gesamtzahl auf 7,5 Millionen erhöht hat. „Bei der derzeitigen Rate können wir nur 400.000 Dosen pro Tag verwenden, so dass alle eine Million Dosen in drei Tagen aufgebraucht sein werden. Daher muss die Regierung drei Millionen weitere Dosen Sinovac beschaffen und andere Verträge für weitere Impfstoffe abschließen", sagte Dr. Kiattiphum. Was die Impfung mit Sinovac bei Kindern im Alter von über drei Jahren betreffe, so werde Thailand zunächst Untersuchungen in China über die Sicherheit des Impfstoffes für Kinder abwarten.



AstraZeneca hat der Regierung mitgeteilt, dass die Lieferung weiterer Impfstoffdosen ab Montag um zwei Tage verschoben wird.