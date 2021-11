Thailand bereit für Kampf gegen Omikron

Thailands stellvertretender Premierminister Supattanapong Punmeechaow. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hielt kürzlich eine Dringlichkeitssitzung ab, um die neue Covid-19-Variante „Omikron“ zu erörtern, die in Südafrika aufgetaucht ist, und um Wege zu finden, ihre Ausbreitung auf andere Länder zu verhindern.

Thailand sei bereit, die neue Covid-19-Variante zu bekämpfen, sagte der stellvertretende Premierminister Supattanapong Punmeechaow am Samstag der Presse. Er fügte hinzu, dass die Regierung die Situation beobachte, aber nicht allzu besorgt sei, da bisher nur 22 Menschen mit dieser neuen Variante infiziert worden seien.

Er betonte jedoch, dass alle Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit – von Impfungen über Medikamente bis hin zu medizinischer Ausrüstung – für neuen Infektionen vorbereitet werden.

Khun Supattanapong sagte auch, Thailand könnte beantragen, dass die verbleibenden Chargen der bestellten Covid-19-Impfstoffe an die neue Variante angepasst werden.

Er appellierte an die Bevölkerung, alle Präventionsmaßnahmen gegen Covid-19 einzuhalten, denn nur so könne das Königreich einen weiteren Ausbruch verhindern.

Der stellvertretende Gesundheitsminister Sathit Pitutecha sagte, das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) habe die Behörden aufgefordert, insbesondere Besucher aus Südafrika zu überwachen. Am Samstag kündigte Thailand zudem an, ab dem 1. Dezember 2021 seine Tore für Besucher aus acht afrikanischen Ländern zu schließen, um das Ausbreitungsrisiko von Omikron zu reduzieren.

Die Coronavirus-Variante Omikron wurde am 24. November 2021 in Südafrika entdeckt. Vorläufige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die neue Variante weitaus ansteckender ist als die Delta-Variante und schwere Symptome verursachen kann.