Omikron: Thailand schließt sich für acht Länder Afrikas

Pressekonferenz der thailändischen Gesundheitsbehörden am Samstag. Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand schließt ab dem 1. Dezember 2021 seine Tore für Besucher aus Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika und Simbabwe, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag der Presse mit.

Das Ministerium hat außerdem alle Einreisemöglichkeiten für diese Länder deaktiviert. Diejenigen, die bereits eine Einreisegenehmigung ins Königreich erhalten haben, werden bei ihrer Ankunft 14 Tage unter Quarantäne gestellt.

Die Entscheidung erfolgte, nachdem am 24. November 2021 in Südafrika die Corona-Variante Omikron entdeckt wurde, die noch ansteckender sein soll als die Delta-Variante. Omikron wurde seitdem in Botswana, Belgien, Hongkong und Israel entdeckt.