Thailand berät über die Nachtleben-Öffnung

Hostessen werben um Kundschaft in Pattayas Walking Street in Vor-Corona-Zeiten. Foto: epa/How Hwee Young

BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit wird am Freitag eine neue Einteilung der Covid-19-Zonen vorschlagen, wobei einige Provinzen als „grüne Zonen“ eingestuft werden sollen, wie der Staatssekretär Dr. Kiattiphum Wongrajit der Presse mitteilte.

Der Vorschlag des Gesundheitsministeriums an das zuständige Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) sieht vor, dass nur die von Covid-19 betroffenen Provinzen neu eingeteilt werden, und zwar in „grüne Zonen“, die zu den derzeitigen „gelben Zonen“ mit strengen Seuchenschutzmaßnahmen und den „blauen Zonen“, die im Zuge der touristischen Wiedereröffnung Thailands für den internationalen Reiseverkehr mit gelockerten Beschränkungen als „Tourismuspilotprovinzen“ codiert wurden.

Obwohl das Gesundheitsministerium keine weitere Lockerung der Covid-19-Beschränkungen vorschlägt, können die Provinzausschüsse für übertragbare Krankheiten in den „grünen Zonen“ weitere Lockerungen und die Wiederaufnahme von Aktivitäten prüfen, erklärte Dr. Kiattiphum.

Es wird weithin spekuliert, dass nächtliche Vergnügungslokale in den „grünen Zonen“ wieder geöffnet werden dürfen. Eine Quelle im Ministerium sagte, dass es nach der vorgeschlagenen Zoneneinteilung 14 Provinzen der grünen Zone, 17 Provinzen der blauen Zone und 46 Provinzen der gelben Zone gibt. Das letzte Wort hat jedoch das CCSA.

Khathawut Thongthai, Präsident der Association of Entertainment Professionals, sagte gegenüber Reportern, die Betreiber von Nachtlokalen hofften, dass das CCSA die Coroina-Beschränkungen lockern und die Wiedereröffnung der Bars und Clubs ermöglichen würde.

Ihre Vertreter trafen sich am Donnerstag mit Gen Supoj Malaniyom, dem Leiter der CCSA-Einsatzzentrale, um die Wiedereröffnung ihrer Betriebe vor der CCSA-Sitzung zu besprechen.

Gen Supoj sagte am Donnerstag der Presse, dass die vorgeschlagene Wiedereröffnung an das CCSA zur Prüfung weitergeleitet wird, während Kriterien festgelegt werden, um zu bestimmen, ob Nachtlokale wiedereröffnen können. Auch Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana bestätigtee, dass die weitere Lockerung der Beschränkungen heute nach einer weiteren Prüfung der Covid-19-Situation in Betracht gezogen wird.

Das Gesundheitsministerium wird möglicherweise Ende dieses Monats eine Herabstufung der Warnstufe von Level 3 auf Level 2 in Erwägung ziehen, wenn sich der Abwärtstrend fortsetzt, erklärte er.

Unterdessen meldete sich der stellvertretende Premierminister Wissanu Krea-ngam zu Wort. Er wies auf die Möglichkeit hin, dass das CCSA die Notverordnung zur Covid-19-Eindämmung für einen kurzen Zeitraum erneut verlängern könnte.