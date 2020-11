Thailand baut zwei neue Brücken nach Laos

Von: Björn Jahner | 16.11.20

Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke in Nakhon Phanom. Foto: Fotolia.com

BANGKOK: Um den grenzüberschreitenden Handel zu fördern, hat die Regierung bekanntgegeben, zwei neue Freundschaftsbrü­cken zwischen Thailand und Laos zu errichten, womit die Gesamtzahl der Thailändisch-Laotischen Freundschaftsbrücken auf sechs steigt.

Die bisherigen völkerverbindenden Bauwerke befinden sich zwischen Nong Khai und Vientiane, Mukdahan und Savannakhet, Nakhon Phanom und Khammouane sowie Chiang Khong und Huay Xay. Für die zwei neuen Brücken soll nach Aussage der thailändischen Regierung ein Budget in Höhe von 8,2 Milliarden Baht bereitgestellt werden.

Die fünfte Thai-Lao Friendship Bridge entsteht im Bezirk Mueang in Bueng Khan und soll über den Grenzfluss Mekong nach Paksan in der zentrallaotischen Provinz Bolikhamxay führen. Das Bauprojekt umfasst eine 16 Kilometer lange, vierspurige Zubringerstraße auf der thailändischen Seite der Grenze in Bueng Khan, die 1,3 Kilometer lange, zweispurige Brücke über den Mekong und eine 2,8 Kilometer lange Zubringerstraße auf der laotischen Seite der Grenze. Die Baukos­ten werden auf 3,9 Milliarden Baht beziffert, wovon Thailand 2,6 Milliarden Baht trägt und Laos 1,3 Milliarden Baht. Die Fertigstellung soll im Jahr 2022 erfolgen.

Die sechste Thai Lao Friendship Bridge wird in Ban Na Hin Ngon im Bezirk Na Tan der Provinz Ubon Ratchathani errichtet. Sie soll die thailändische Nordostprovinz mit Ban La Khone Pheng in der südlaotischen Provinz Salavan verbinden. Die Kosten für das Projekt betragen 4,3 Milliarden Baht, wovon 2,6 Milliarden Baht von Thailand aufgebracht werden. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2023 beginnen und im Jahr 2025 abgeschlossen werden.