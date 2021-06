Thai will Niere verkaufen, um Familie zu helfen

NAKHON PATHOM: Eine 64-jährige Thai will ihre Niere verkaufen, um ihrer Familie bei ihren finanziellen Problemen zu helfen, die durch Covid-19 entstanden sind. Die Frau musste aufgrund der Einschränkungen während der Coronakrise ihr chinesisches Restaurant schließen.

Seitdem kämpft sie darum, über die Runden zu kommen. Zu ihrem Haushalt gehören ihre Tochter, zwei Söhne, eine Schwiegertochter und zwei Enkelkinder. Die Thai will nicht von dem Covid-19-Hilfsprogramm der Regierung profitiert haben, weil niemand in ihrer Familie wusste, wie man ein Smartphone benutzt, um einen entsprechenden Antrag zu stellen. Zudem wurde der Lohn ihrer Tochter in einer Fleischbällchenfabrik auf 200 Baht pro Tag gekürzt. Nachbarn haben mit Lebensmittelspenden ausgeholfen, aber es reichte nicht. Jetzt hat sich die Frau an die Medien gewandt und gesagt, sie wolle ihre Niere verkaufen. „Ich weiß nicht, ob es gegen das Gesetz verstößt, aber ich möchte sie verkaufen."

Der Verkauf eines Organs ist illegal... aber in Südostasien gar nicht so unüblich. Einem Bericht von Channel News Asia zufolge gibt es auf den Philippinen mehrere Verkaufsanzeigen für gesunde Nieren in sozialen Medien und eine Reihe von Facebook-Gruppen, in denen Menschen ihre Nieren für 2.000 bis 3.000 US-Dollar anbieten.

In Kambodscha soll ein 18-Jähriger laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP im Jahr 2014 seine Niere für 3.000 US-Dollar verkauft haben. Eine Nachbarin hatte ihn auf den Verkauf einer Niere angesprochen: „Du bist arm, du hast kein Geld...wenn du deine Niere verkaufst, kannst du deine Schulden abbezahlen."