THAI will mit Charterflügen Ausländer nach Phuket bringen

Thai Airways will Ausländer nach Phuket bringen im Rahmen des Seal & Safe-Programms. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) will im Rahmen des Regierungsplans zur Wiederbelebung des Tourismussektors spezielle direkte Charterflüge aus sechs Ländern nach Phuket arrangieren, teilte der amtierende THAI-Präsident Chansin Treenuchagron mit.

Die sechs Länder sind Deutschland, Dänemark, das Vereinigte Königreich, Südkorea, Japan und Hongkong. Die Fluggesellschaft will auf jeder dieser Strecken zwei Flüge pro Monat anbieten. Bei einer steigenden Nachfrage kann sie auf diesen Routen weitere Flüge durchführen. Die THAI will diese Sonderflüge voraussichtlich Ende November aufnehmen. Darüber hinaus werden Charterflüge von China nach Phuket erwartet. Chansin sagte weiter, die THAI werde der Sicherheit und Gesundheit der Passagiere auf all diesen Strecken größte Bedeutung beimessen.