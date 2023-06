BANGKOK: Thai Airways (THAI) will bis Ende dieses Jahres den Kauf von mindestens 30 neuen Flugzeugen abschließen und könnte ihre Flotte von Schmalrumpfflugzeugen in den nächsten zehn Jahren verdoppeln, kündigte der CEO der Airline an.

Chai Eamsiri, CEO von THAI, erklärte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Hauptsitz der Fluggesellschaft in Bangkok, dass THAI in der nächsten Woche eine „Angebotsanfrage“ an Airbus und Boeing für den Kauf von 30 Großraumflugzeugen und einer ungenannten Anzahl von Schmalrumpfflugzeugen stellen werde.

Die Fluggesellschaft möchte von dem Reiseboom nach der Pandemie profitieren, indem sie ihre regionalen Flugverbindungen ausbaut. Es gibt jedoch Bedenken, ob die Flugzeughersteller Airbus und Boeing in der Lage sein werden, ihre Produktion auszuweiten, um die Lieferziele zu erreichen.

Chai sagte, dass THAI derzeit über eine Flotte von 20 Airbus A320-Flugzeugen verfügt und bereits ein Dutzend neuer A321neo-Flugzeuge geleast hat, die in den Jahren 2025 und 2026 ausgeliefert werden sollen. Diese Flugzeuge sollen wichtige Mittelstreckenziele in Südostasien, Indien, Südchina und Südjapan bedienen, die THAI weiter ausbauen möchte.

Der CEO wies darauf hin, dass die Großraumflotte von THAI bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres von derzeit 45 auf 56 Flugzeuge erweitert wird. Die zusätzlichen Jets sollen im Rahmen von „Dry-Lease“-Verträgen beschafft werden, die in der Regel keine Besatzung beinhalten.

Diese Flugzeuge sollen hauptsächlich auf Langstrecken-Interkontinentalverbindungen nach Australien und Europa eingesetzt werden, die sich seit der Pandemie stark erholt haben.

Der Kabinenfaktor von THAI, der sich auf den Prozentsatz der verkauften Sitze bezieht, lag im letzten Quartal bei etwa 84 Prozent. Der CEO betonte, dass die Vorausbuchungen aus Märkten wie Europa „vielversprechend“ seien.

Chai, ein ehemaliger THAI-Finanzchef, der im November des letzten Jahres zum CEO ernannt wurde, erklärte, dass der Umstrukturierungsplan der Fluggesellschaft aufgrund der Pandemie wie geplant verlaufe und das Unternehmen bis zum ersten Quartal 2025 wieder an der Börse notiert werde.