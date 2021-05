THAI testet Direktflüge von Europa nach Phuket

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) hat mit dem Ticketverkauf von Direktflügen ab Juli von vier europäischen Städten nach Phuket mit einem Rückflug für jede Strecke pro Woche begonnen: von Frankfurt, Paris, London und Kopenhagen.

Ankommende Maschinen aus Europa fliegen direkt zum Flughafen Phuket, der Rückflug beinhaltet eine Zwischenlandung auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi. THAI plant zudem ab Juli zwei Routen von asiatischen Städten - Seoul und Taipeh - nach Phuket, während der Flugplan von Tokio noch bestätigt werden muss. Die Fluggesellschaft will mit ihrem Angebot den Markt testen, wenn sich die Ferieninsel ab Juli für geimpfte ausländische Touristen ohne Quarantäne öffnet.

Laut Siripakorn Cheawsamoot, stellvertretender Gouverneur für Europa, Afrika, den Mittleren Osten und Nord- und Südamerika bei der staatlichen Tourismusbehörde (TAT), wird die Nachfrage während der Anfangsphase des Phuket-Sandbox-Programms aufgrund der strengen Reisebeschränkungen sowohl in Thailand als auch in einigen touristischen Herkunftsländern voraussichtlich gering sein. Ein Reisehinweis in Großbritannien stuft Thailand beispielsweise auf der gelben Liste ein und schreibt Fluggästen, die aus Thailand zurückkehren, eine zehntägige Quarantäne zu Hause vor.