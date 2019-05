Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

BANGKOK: Die staatliche Thai Airways International (THAI) will in diesem Monat vom Kabinett die Erlaubnis zum Kauf oder Leasen von 38 neuen Flugzeugen mit einem geschätzten Preis von 156 Milliarden Baht einholen. 31 Flugzeuge sollen bereits in den nächsten fünf Jahren beschafft werden.

Laut dem Präsidenten der Fluggesellschaft, Sumeth Damrongchaitham, sollen unterschiedlich große Maschinen alte Flugzeuge in zwei Phasen ersetzen. In der ersten Phase sollen 31 Flugzeuge, und in der zweiten Phase weitere sieben Maschinen gekauft oder geleast werden. Um die Einnahmen zu steigern, plant die THAI neue Strecken in ihren Flugplan aufzunehmen. Im November soll die Route Bangkok-Sendai (Japan) eröffnet werden, im Gespräch ist weiter die Strecke Bangkok-Manchester. Sumeth hofft, dass die Airline bis Mitte 2020 wieder Gewinne einfliegt.