THAI will mit drei Maschinen in Großbritannien gestrandete Thais in ihr Heimatland zurückholen. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) plant für den kommenden Monat drei Flüge nach London, um dort durch die Covid-19-Pandemie gestrandete thailändische Studenten, Geschäftsleute und Ausländer nach Bangkok zu holen.

Laut dem amtierenden Präsidenten der THAI, Chansin Treenuchagron, sind die Flüge mit dem Code TG916 für den 9., 16. und 23. August terminiert. Start ab dem Flughafen Suvarnabhumi ist um 12.50 Uhr und Ankunft um 19.10 Uhr Ortszeit in London. Die Flüge erfolgen unter strengen sozialen Distanzierungsvorschriften. Die Rückflüge von London werden in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium arrangiert, um in Großbritannien lebende Thais nach Hause zu bringen. Nach ihrer Ankunft in Bangkok müssen sich die Passagiere in Quarantäne begeben. Die Flüge sind ein Zeichen dafür, dass die THAI nach der Aussetzung aller Linienflüge Anfang April den Betrieb wieder aufnehmen wird.