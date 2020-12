BANGKOK: Nach einer Zwangspause von neun Monaten aufgrund der Coronavirus-Pandemie und finanzieller Probleme wird die Thai Airways International (THAI) am Weihnachtstag ihre Flüge zwischen Bangkok und Chiang Mai sowie zwischen Bangkok und Phuket wieder aufnehmen.

Die Flüge von Bangkok in die beiden wichtigen Touristenprovinzen wurden am 1. April eingestellt. Ab dem 25. Dezember wird die THAI auf beiden Strecken drei Flüge pro Woche anbieten. Sie sollen mindestens bis zum 28. Februar laufen.

Zusätzlich zur Wiederaufnahme der Inlandsflüge nimmt die Thai Airways vom 1. Januar bis 27. März einige internationale Flüge wieder auf, darunter wöchentliche Flüge nach Frankfurt, London, Kopenhagen, Sydney, Seoul, Manila, Taipeh und Osaka. Flüge von Bangkok nach Tokio werden dreimal wöchentlich und Flüge von Bangkok nach Hongkong täglich verfügbar sein.

Die THAI kämpft seit Monaten gegen den Konkurs an und versucht, mehr als 300 Milliarden Baht an Verlusten auszugleichen. Seit viele Flüge aufgrund von Reisebeschränkungen eingestellt wurden, hat die Thai Airways versucht, durch Geschäftsunternehmungen am Boden Geld zu verdienen, wie z.B. durch ein Pop-up-Restaurant und dem Verkauf von Ausrüstung. Das Unternehmen entsorgt auch einen Großteil ihrer älteren Flugzeuge, darunter alle ihre Boeing 747-400.