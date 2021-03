PHUKET: Die Thai Airways International (THAI) bietet in dieser Woche und im Mai zwei Sonderflüge von Frankfurt nach Phuket an, da Thailand die Reisebeschränkungen für ausländische Touristen gelockert hat.

Die beiden Flüge aus Deutschland gelten auch als Test für die Tourism-Sandbox-Initiative der Ferieninsel, die ab dem 1. Juli vollständig geimpfte Touristen ohne Quarantäne begrüßen wird. Die TG921-Flüge werden am Freitag, 2. April, und am Freitag, 7. Mai, um 14.45 Uhr (Ortszeit) in Frankfurt starten und am nächsten Tag um 7.10 Uhr in Phuket ankommen.