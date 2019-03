Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.19

BANGKOK: National Geographic hat mit der Produktion eines neuen Features über die ausländischen Rettungstaucher begonnen, die die 12 jungen Fußballspieler und deren Trainer Mitte letzten Jahres unversehrt aus der Höhle Tham Luang in Chiang Rai geholt haben.

„Thai Cave Rescue" ist eine Arbeit von National Geographic Documentary Films, um die heroischen Bemühungen für die Fußballer und den Trainer zu würdigen. Unter der Regie von Kevin Macdonald soll der Dokumentarfilm Interviews mit Einheimischen sowie mit den Höhlentauchern Richard Stanton, John Volanthen und anderen beinhalten. Der Dokumentarfilm soll 2020 auf Disney +, einem kommenden Video-On-Demand-Dienst in Los Angeles, erscheinen. „Diese Rettungsmission ist mehr als nur eine Geschichte der Hoffnung, es ist eine Geschichte, wie die Menschheit zusammenkommt", sagte MacDonald. „Dieser Film wird eine vollständige 360-Grad-Ansicht der Krise darstellen, erzählt durch unerwartete Winkel und mit ungeahnten Geschichten."

„Thai Cave Rescue“ ist nicht der erste oder einzige Film, der die dramatische, zweiwöchige Such- und Rettungsaktion aufgreift. Die inländische Produktionsfirma DeWarrenne Pictures wird voraussichtlich mit "The Cave" ("Nang Non") zuerst auf den Markt gehen. Anfang dieses Monats gab die Regierung bekannt, dass das Unternehmen SK Global Entertainment lebenslange Exklusivrechte zu den meisten Schlüsselfiguren der Geschichte einschließlich der Jungen und ihres Trainers erhalten hat. Die 13 Wild Boars werden mit der angekündigten Netflix-Produktion rund drei Millionen Baht verdienen.