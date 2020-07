THAI bringt gestrandete Deutsche in die Heimat

Geparkte THAI-Maschinen am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Mit zwei Sonderflügen nach Frankfurt wird die Thai Airways International (THAI) in Thailand gestrandete Deutsche in ihre Heimat und Thais nach Bangkok bringen.

Die Flüge TG 922 sollen am 10. und 21. August jeweils um 12.25 Uhr auf dem Flughafen Suvarnabhumi starten und um 19 Uhr Ortszeit in Frankfurt ankommen. Laut THAI-Präsident Chansin Treenuchagron sind die Sonderflüge für Deutsche bestimmt, die aufgrund von Covid-19 im Königreich gestrandet sind, aber auch für andere Ausländer, die von Deutschland aus weiterreisen wollen. Thais können die Rückflüge buchen.

An Bord werden Sicherheitsmaßnahmen für die Passagiere umgesetzt, einschließlich physischer Distanzierung. Diejenigen, die Plätze auf den Rückflügen mit TG 922 reservieren möchten, sollten sich für die Einzelheiten mit der thailändischen Botschaft in Berlin in Verbindung setzen.