BANGKOK: Thai Airways International (THAI) hat im Rahmen ihrer Umstrukturierungsbemühungen beschlossen, ihre Tochtergesellschaft Thai Smile Airways in ihren Betrieb einzugliedern.

Thai Smile ist eine „Premium-Billigfluggesellschaft“, die Inlands- und internationale Kurzstreckenflüge anbietet. Thai Airways CEO Chai Eamsiri informierte, dass der Umstrukturierungsprozess den Rückkauf von 20 Airbus A320-Flugzeugen beinhaltet, die von Thai Smile eingesetzt wurden. Diese Integration soll bis Januar nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Sobald die Konsolidierung abgeschlossen ist, wird Thai Airways die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) und das Verkehrsministerium über den Transfer der 20 Flugzeuge informieren.

Diese Verlagerung wird dazu führen, dass Thai Smile die Betriebsgenehmigung für die Fluggesellschaft, die derzeit unter dem Code WE firmiert, entzogen wird. In der Zwischenzeit wird der Code TG der THAI die einzige Kennung der nationalen Fluggesellschaft bleiben.

Das Hauptziel dieses Schrittes ist die Optimierung der Flugzeugauslastung. Die durchschnittliche Flugdauer von THAI liegt bei 13 Stunden pro Tag, während Thai Smile im Durchschnitt etwa 9 Stunden fliegt.

Durch ein effizientes Management der Airbus A320-Flotte erwartet Thai Airways eine Kostenreduzierung von bis zu 20 Prozent.

Trotz der Einstellung von Thai Smile ab Januar 2024 wird THAI alle von Thai Smile bedienten Strecken bedienen. Das gesamte Personal, einschließlich der Piloten und Besatzungsmitglieder von Thai Smile, wird zu Thai Airways wechseln und die THAI-Uniformen tragen. Der Name „Thai Smile Airways“ kann jedoch beibehalten werden, so dass Thai Airways ein gewisses Maß an Flexibilität hat, um verschiedene luftfahrtbezogene Unternehmungen zu erkunden, ohne ein neues Unternehmen gründen zu müssen.