BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat am Dienstag (27. Juni 2023) in einem Bangkoker Kino eine neue Reisekampagne vorgestellt, die auf eine einmonatige landesweite Umfrage zur Ermittlung von 25 neuen Sehenswürdigkeiten folgt.

Die Marketingkampagne nutzte Webseiten, auf denen die Menschen vom 22. Mai bis zum 18. Juni 2023 landesweit über ungesehene Reiseziele abstimmen konnten.

Mehr als 1 Million Menschen besuchten die Webseiten, und 547.710 Stimmen gingen ein.

Die fünf Orte in fünf Regionen, die die meisten Stimmen erhielten, wurden in die Liste der „Unseen New Chapters 2024“ aufgenommen und im Video „Unseen Music Vacation“, das im Kino gezeigt wurde, hervorgehoben.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn erklärte, dass der Abstimmungswettbewerb mit Musikmarketing kombiniert wurde, um den Bekanntheitsgrad der 25 Orte zu erhöhen und den Inlandstourismus auszubauen.

Die Gouverneure der 25 Provinzen, in denen sich die Stätten befinden, werben ebenfalls mit dem Song von Ink-Waruntorn Paonil und dem dazugehörigen Video für die Stätten.

Die 25 „Unseen New Chapters 2024“ sollen zu neuen Touristenattraktionen werden, den Inlandstourismus ankurbeln und dafür sorgen, dass mehr Geld in die lokalen Gemeinden fließt, erklärte der TAT-Gouverneur.

Es wird prognostiziert, dass die Einnahmen aus dem Inlandstourismus im Jahr 2023.880 Milliarden Baht erreichen werden.

Die 25 neuen Tourismusstandorte sind (nach Regionen):

Norden

Tad-Yai-Wasserfall, Bezirk Nam Nao, Provinz Phetchabun.

„Phasan“, ein symbolträchtiges Gebäude am Chao-Phraya-Fluss, Bezirk Mueang, Provinz Nakhon Sawan.

Wat Phra That Doi Phra Chan, Bezirk Mae Tha, Provinz Lampang.

Wat Phra That Hariphunchai, Bezirk Muang, Provinz Lamphun.

Phuttha-Sathan-Chetawan-Höhle, Bezirk Na Noi, Provinz Nan.

Zentralebene

Manasikarn, Bezirk Kaeng Khoi, Provinz Saraburi.

Bo-Höhle, Ban Khiri Wong, Bezirk Khao Yoi, Provinz Phetchaburi.

Drei-Dimensionen-Tunnel, Bezirk Thong Pha Phum, Provinz Kanchanaburi.

Phu Pha Rad von Ratchaburi, Bezirk Mueang Ratchaburi, Provinz Ratchaburi.

Wat Thang Sai, Bezirk Bang Saphan, Provinz Prachuap Khiri Khan

Nordosten

Mo Hin Khao, Bezirk Mueang, Provinz Chaiyaphum.

Phu Bo Bit Forest Park, Bezirk Mueang Loei, Provinz Loei.

Pha Phaya Kupri, Bezirk Phu Sing, Provinz Sisaket.

Gemeinde Ban Prang Nakhon, Ya, Bezirk Kong, Provinz Nakhon Ratchasima.

Wat Buddhawanaram (Wat Pa Wang Nam Yen), Bezirk Mueang Maha Sarakham, Provinz Maha Sarakham.

Osten

Koh Si Chang, Bezirk Koh Si Chang, Provinz Chonburi.

Wat Maneewong, Bezirk Mueang Nakhon Nayok, Provinz Nakhon Nayok.

Wat Hong Thong, Bezirk Bang Pakong, Provinz Chachoengsao.

Wat Tham Khao Pratun, Bezirk Khao Chamao, Provinz Rayong.

Khao-Siwa-Höhle, Bezirk Khlong Hat, Provinz Sakaeo.

Süden

Khao-Na-Nai-Luang-Nationalpark, Bezirk Phanom, Provinz Surat Thani.

Mu Koh Kam, Bezirk Kapoe, Provinz Ranong.

Kloster Koh Kaeo Phitsadan, Bezirk Mueang, Provinz Phuket.

Hin Phap Pha, Bezirk Khanom, Provinz Nakhon Si Thammarat.

Koh Tarutao, Bezirk Mueang Satun, Provinz Satun.

Weitere Informationen über die neuen Reiseziele finden Sie unter 25 Unseen New Chapters.