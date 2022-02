Tsunami-Museum eröffnet am Freitag in Takua Pa

Von: Björn Jahner | 04.02.22

PHANG-NGA: Am Freitag (04. Februar 2022) eröffnet in Phan-ngas Bezirks Takua Pa das Ban-Nam-Khem-Tsunami-Museum, das zum Gedenken an das Erdbeben und den Tsunami im Indischen Ozean am 26. Dezember 2014 errichtet wurde, teilte das Kulturministerium am Donnerstag mit.

Nach Aussage von Kulturminister Itthiphol Khunpluem soll das Museum Zeugnisse der Katastrophe präsentieren, thailändische und ausländische Touristen anziehen und Takua Pa zu einem Kulturzentrum entwickeln. Mit den Maßnahmen soll zudem die lokale Wirtschaft gefördert, Arbeitsplätze geschaffen und Einnahmen für die Einwohner generiert werden, so Khun Itthipol.

Die Eröffnungszeremonie wird von Premierminister Prayut Chan-o-cha geleitet und live auf dem Fernsehsender NBT 2 HD und auf der Facebook-Seite des Kulturministeriums übertragen.

Das Ban-Nam-Khem-Tsunami-Museum befindet auf einem Fünf-Rai-Grundstück und wurde architektonisch an Meereswellen angelehnt. Es umfasst Khun Itthiphol folgend einen Tsunami-Warnturm mit 360-Grad-Blick, zwei durch den Tsunami an Land gespülte Fischerboote, ein Informationszentrum, Souvenirläden, eine Multimedia-Zone und einen Ausstellungsbereich.