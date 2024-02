BANGKOK: Das Verkehrsministerium hat zwei Betreiber von Bodenabfertigungsdiensten auf Flughäfen, nämlich Thai Airways International Plc (THAI) und Bangkok Flight Services (BFS), angewiesen, ihren Service zu verbessern, oder es wird die Verträge kündigen, falls die Probleme weiterhin bestehen.

Nach einem Treffen mit den Betreibern der Flughafendienste am Montag (12. Februar 2024) sagte Verkehrsminister Suriya Jungrungreangkit, dass das Ministerium mehrere Beschwerden über schlechte Bodenabfertigungsdienste, Überfüllung der Flugzeugbuchten und das Gepäckabfertigungssystem dieser beiden Unternehmen erhalten habe.

Suriya sagte, dass Gespräche mit allen Beteiligten, einschließlich Vertretern von THAI und BFS, ergeben hätten, dass die Probleme mit der Servicequalität auf unzureichende Ausrüstung und einen Mangel an qualifiziertem Personal zurückzuführen seien, da das Personal häufig kündige.

Um die Probleme kurzfristig zu beheben, schlug Suriya vor, dass die Airports of Thailand Ground Aviation Services (AOTGA) im Einvernehmen mit den beiden Betreibern einen Teil der Bodenabfertigungsdienste entlastet, bis sie geeigneten Ersatz für das Personal und zusätzliche Ausrüstung finden können.

Auf der Sitzung wurde auch festgestellt, dass die laufenden Reparaturarbeiten an den Rollwegen des Flughafens Suvarnabhumi dazu geführt haben, dass der Flughafen über zu wenige verfügbare Flugzeugbuchten verfügt, was zu Engpässen an den Kontaktgates zum Passagierterminal führt.

Um das Problem der Flugzeugbuchten zu lösen, schlug Suriya den Fluggesellschaften vor, stattdessen die Buchten des Terminals Satellite One (SAT-1) zu nutzen, während der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) und die Betreiber von Bodenabfertigungsdiensten angewiesen wurden, eine Studie zur Verbesserung des Gepäckabfertigungssystems in SAT-1 durchzuführen, um mit der erhöhten Nutzung fertig zu werden, und dem Ministerium in zwei Wochen einen Bericht vorzulegen.

Suriya sagte, dass das SAT-1-Terminal derzeit 82 Flüge pro Tag abfertigt und das Ministerium erwartet, dass die Nutzung innerhalb des nächsten Monats auf 200 Flüge pro Tag ansteigen wird.

Suriya teilte der Versammlung auch mit, dass die Ausschreibung für den geplanten dritten Bodenabfertigungsdienstleister der AOT im April beginnen werde. Er betonte, dass der Schritt darauf abzeile, die Qualität der Bodendienste am Flughafen Suvarnabhumi weiter zu verbessern, um die steigende Zahl von Passagieren und Flügen zu bewältigen, mit dem Ziel, den Flughafen zu einem der 20 größten internationalen Flughäfen der Welt und Thailand zu einem regionalen Luftverkehrsdrehkreuz zu entwickeln.