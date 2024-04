Von: Redaktion (dpa) | 25.04.24

STUTTGART: Die Zahl der bekannt gewordenen Erkrankungen rund um das Stuttgarter Frühlingsfest ist inzwischen auf 727 Fälle gestiegen. Das teilte die Stadt Stuttgart am Donnerstag mit. Zuletzt waren mehr als 500 Fälle gemeldet worden. Zuvor hatte ein Sprecher der Kommune gesagt, man gehe bei den Betroffenen von einer hohen Dunkelziffer aus, weil die Infektion sicherlich innerhalb der Familie weitergegeben werde. Bislang wurde bei drei Erkrankten das Norovirus nachgewiesen.

Noroviren verursachen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, sind sehr ansteckend und verbreiten sich rasend schnell - besonders an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen, etwa in Kindergärten, Seniorenheimen oder Krankenhäusern. Eine Infektion verläuft meist kurz und heftig. Betroffene fühlen sich schwach, haben oft Bauch-, Kopf- und Gliederschmerzen, manchmal leichtes Fieber.