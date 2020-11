Streetart soll Besucher nach Hat Yai locken

Written by: Björn Jahner | 29/11/2020

SONGKHLA: Hat Yai im tiefen Süden des Landes in der Provinz Songkhla folgt dem Beispiel anderer Städte und hat ein Streetart-Projekt gestartet, um mit ideenreichen Wandgemälden Besucher anzulocken, die vor den Graffitis für Fotos posieren, um sie dann auf sozialen Netzwerken zu teilen.

Unter dem Motto „Smile of Hat Yai“ entstand auf einer Mauer am Wat Mongkon Teparam (Wat Paknam) eine Freiluftgalerie mit farbenfrohen Graffitis verschiedener lokaler Streetart-Künstler. Das Projekt soll schon bald auf insgesamt 30 Lokalitäten in der ganzen Stadt ausgeweitet werden. Ziel ist, den Inlandstourismus in der Süd-Metropole anzukurbeln, um die Einnahmen der Lokalbevölkerung erhöhen.