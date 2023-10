Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.23

BERLIN: Ein Mann will nach oben, Polizisten aus vier Zeitaltern suchen denselben Killer und auf Mallorca wartet ein alter Kriminalfall auf Aufklärung: Was sich in nächster Zeit zu streamen lohnt.

Von der Organ-Mafia bis zum Duft-König - einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Wir wollen nur dein Bestes: Actionformate aus Korea sind nichts für Zartbesaitete. Das gilt auch für die packende Serie «Bargain» (jetzt bei Paramount+). Der Sechsteiler spielt in einem abgelegenen Hotel in den Bergen, das von Menschenhändlern betrieben wird. Junge Frauen sprechen für sie Männer auf Datingportalen an und locken die Flirts in die Falle. Statt Sex in der Suite zu erleben, werden die Opfer bei Organhandel-Auktionen lebendig den Käufern angeboten, getötet und buchstäblich aufgeteilt. Doch eines Tages läuft für die Gangster alles schief: Ein schweres Beben lässt das Hotel wie ein Kartenhaus zusammenfallen. In verschütteten Gängen finden sich bald seltsame Koalitionen zwischen Betrogenen, Käufern und Mittätern. Ein Kampf ums Überleben beginnt. Mit Jin Sun-kyu («Extreme Job»), Jun Jong-seo («Money Heist: Korea») und Chang Ryul («My Name»).

Dufte: Als Parfüm-Influencer wurde «Jeremy Fragrance» ein Social-Media-Star. «Der 34-Jährige ist ein Show-Talent - seine Videos auf TikTok und YouTube werden millionenfach geklickt. Jeremys Aussagen sind provokant, sein Stil individuell und in der Öffentlichkeit wird er sofort erkannt», begeistert sich Sky in der Ankündigung zu «Jeremy Fragrance - Power, Baby!». Am 16. Oktober startet die fünfteilige Reality-Dokumentation bei Sky und Wow.

Vertrackt: Wer die deutsche Serie «Dark» liebte, wird den neuen Netflix-Kracher «Bodies» gewiss mögen. Es geht um vier Londoner Ermittler in vier verschiedenen Zeitepochen - 1890, 1941, 2023 und 2053. Der Clou ist: Sie alle haben es mit derselben frischen Leiche zu tun und kommen einer Verschwörung auf die Spur, die seit mehr als 150 Jahren Bestand hat. Die Miniserie, deren acht Teile am 19. Oktober bei Netflix erscheinen, geht zurück auf eine Graphic Novel von Si Spencer. Showrunner der Serie ist Paul Tomalin («Torchwood»).

Aufsteiger: In der vierteiligen Miniserie «Füxe» verschleiert Student Adem Kameri (Valon Krasniqi) seine kosovarische Herkunft, um in einer traditionellen Studentenverbindung ein günstiges Zimmer zu bekommen. Dort bietet sich ihm die Möglichkeit, gesellschaftlich aufzusteigen. Doch der Preis dafür ist hoch. Jetzt in der ZDF-Mediathek.

Rätselhaft: Einer der ungewöhnlichsten Mordfälle der 1990er Jahre ist bis heute nicht aufgeklärt: der Dreifachmord am Gastronomen Manfred Meisel, seinem Sohn Patrick und der Tierpflegerin Claudia Leisten. Die True-Crime-Doku «Der Bierkönig - Mord am Ballermann» ist seit dem 13. Oktober online bei Prime Video. Bekannt wurde der aus Frankfurt stammende Gastronom Meisel, als er auf Mallorca den legendären «Bierkönig» international berühmt gemacht hat. Die Dokumentation zeigt die Mordermittlungen und Rekonstruktion des Falles durch den damaligen Chefermittler der spanischen Polizei, durchleuchtet und hinterfragt die bis heute unklaren Tatmotive und rollt somit den Fall erneut auf - denn der Dreiteiler zeigt neue Spuren zu den Tätern auf.