Von: Redaktion (dpa) | 19.03.23

BERLIN: Eine mörderische Vergangenheit, eine bedrohte Zukunft und eine magische Reise: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Verwoben: Ein ungeklärter Doppelmord wirft viele Jahre später erneut Fragen auf: Der sechsteilige Krimi «Blackwater - Im Schatten der Vergangenheit» nach dem Erfolgsroman der Schwedin Kerstin Ekman ist ab 17. März in der ARD Mediathek abrufbar. Regisseur Mikael Marcimain verbindet die verschiedenen Zeit- und Handlungsebenen der Bestsellervorlage, die in die frühen 1990er und 1970er in der nordischen Wildnis eintauchen lässt. Die preisgekrönte Schauspielerin Pernilla August und ihre Tochter Asta Kamma August verkörpern eindrucksvoll die Hauptfigur der Lehrerin Annie, die in ihren verschiedenen Lebensphasen durch ihre Beobachtungen wiederholt in Gefahr gerät. Schauspiellegende Rolf Lassgård («Ein Mann namens Ove») schlüpft als Landarzt in eine ungewöhnliche Ermittlerrolle.

Wuchtig: Die Dokuserie «Monster Factory» auf Apple TV+ (Start: 17. März) ist die Geschichte einer Gruppe von Außenseitern und Träumern in einer Wrestling-Schule am Rande einer düsteren Fabrikstadt in New Jersey. Mit Hilfe ihres harten, aber liebevollen Trainers kämpfen sie um ihren großen Durchbruch als Profi-Wrestlerinnen und -Wrestler. Der Besitzer und Trainer der Monster Factory heißt Danny. Er muss seine Schützlinge ständig motivieren, wenn sie das Training und die drohende Ablehnung in dem Geschäft überleben wollen.

Eiskalt: Bis Mitte der 1960er Jahre verbreitete ein Mörder in der US-Stadt Boston Angst und Schrecken. Frauen jeden Alters wurden von dem Unbekannten erwürgt. Schließlich gestand Albert DeSalvo die Mordserie. Doch war er damals wirklich der alleinige Täter oder gab es noch mehr? Eine Frage, die bis heute debattiert wird. 1969 wurde der Aufsehen erregende Kriminalfall verfilmt («Der Frauenmörder von Boston», mit Tony Curtis als DeSalvo sowie Henry Fonda und Sally Kellerman).

Nun ist der alte Kriminalfall Thema eines True-Crime-Thrillers. «Boston Strangler» rückt die Reporterinnen Loretta und Jean in den Mittelpunkt, gespielt von Keiry Knightley («The Imitation Game») und Carrie Coon («The Gilded Age»). Bei ihren Recherchen in der Mordserie gewinnen sie wichtige Erkenntnisse, werden aber von den Männern ringsum nicht ernstgenommen. Dennoch ermitteln sie mutig weiter und lassen sich auch von Gefahren oder gar Todesangst nicht abbringen. Zu sehen ist der Film bei Disney+. Ergänzend gibt es einen Podcast, der die Schicksale der Opfer nachzeichnet. Nach Angaben von Disney sind die drei Teile auf allen Podcast-Plattformen verfügbar.

Mysteriös: Peters Schwester ist verschwunden. Als er auf einem Marktplatz eine Wahrsagerin trifft, sind seine Hoffnungen groß. Kann sie ihm helfen, das Mädchen zu finden? Doch ihre Antwort ist rätselhaft: «Folge dem Elefanten des Zauberers» Und so begibt sich der Junge auf eine Reise voller Gefahren und Abenteuer, auf der er drei Aufgaben lösen muss. Eine unmögliche Herausforderung, so scheint es. Der liebevoll animierte Film «Der Elefant des Magiers» läuft auf Netflix. Er beruht auf dem mit vielen Preisen ausgezeichneten gleichnamigen Kinderroman der US-Amerikanerin Kate DiCamillo.

Geheimnisse eines Mannes: Die Serie «My Different Ways» aus Dänemark ist eine berührende und lebensbejahende Coming-of-Age Geschichte über Jugend, Liebe, Verantwortung und die Zerbrechlichkeit des Lebens. Die Vorlage lieferte das Romandebüt des Autors Sigurd Hartkorn Plaetner. Der 27-jährige Vitus lebt vor sich hin und hat sich im eigenen Alltagstrott verloren. Seine Freundin Sara ist schwanger, doch Vitus fühlt sich noch nicht bereit für ein Kind. Dann trifft er Emma und sie hat alles, was Vitus fehlt. Sie ist lebenslustig, optimistisch, schlagfertig und impulsiv. Mit Emma erlebt Vitus Dinge, die ihn glücklich machen. Doch er verschweigt ihr, dass Sara ein Kind von ihm bekommt. Mit der Zeit stellt sich heraus, dass Emma ein viel größeres Geheimnis mit sich trägt. Wird ihre Liebe überleben, wenn das alles ans Tageslicht kommt? Sieben Folgen, jetzt in der ZDF-Mediathek.

Frauenpower: Pünktlich zum Weltfrauentag startet am 8. März die zweite Staffel der Sky OriginalDokumentation «Her Story» bei Wow und Sky. Starke Frauen aus Politik, Sport, Kultur und TV-Entertainment zeigen ihre ganz persönlichen Geschichten. Den Auftakt macht eine Dokumentation über die dreifache Grand-Slam-Gewinnerin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Angelique Kerber. So sind die Dokumentarfilmer dabei, als Kerber in einer Tennishalle ihrer Heimatstadt Kiel von den Anfängen und ihrer Liebe zum Tennis erzählt. Die 35-Jährige beschreibt greifbar, welch hohen Preis man zahlt, welche emotionalen Höhen und Tiefen man durchschreiten muss, um es im Sport bis in die Weltspitze zu schaffen.

Zur Autorin werden: Karen Blixen ist für ihren autobiografischen Roman «Jenseits von Afrika» weltberühmt. Die sechsteilige dänische Serie «The Dreamer - Becoming Karen Blixen» erzählt die Geschichte der Autorin, die darum kämpft, ihren Platz im Leben zu finden und sich dabei von den Erwartungen von Familie und Gesellschaft zu befreien. Die Handlung spielt in den 1930er Jahren. Nach vielen Jahren in Ostafrika kehrt Karen (Connie Nielsen) in ihr Elternhaus in Dänemark zurück. Sie ist mittellos, krank und geschieden. Die Träume ihrer Jugend musste sie in Afrika zurücklassen. Nun ist sie von ihrer religiösen und großbürgerlichen Familie abhängig, zu der sie noch nie ein besonders gutes Verhältnis hatte. Die Verwirklichung ihres neuen Traums, erfolgreich als Schriftstellerin tätig zu sein, liegt noch in weiter Ferne. Die Serie greift genau diese Übergangszeit in Karen Blixens Leben auf. Erzählt wird von ihrer Genesung und ihrem Weg hin zur berühmten Schriftstellerin. Die Viaplay-Miniserie «TheDreamer - Becoming Karen Blixen» steht ab 6. März bei Magenta TV zur Verfügung.

Heiße Eisen: Die Satiresendung «The Daily Show» machte Jon Stewart bekannt. Jetzt ist seine emmy-nominierte Apple-Serie «Das Problem mit Jon Stewart» über Amerikas drängendste Probleme zurück. Seit 3. März gibt es nun wöchentlich eine neue Episode. Auch in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel (sechs Folgen) drehen sich die Gespräche um Themen wie Kriminalität, Inflation, Verteidigungspolitik, Extremismus und mehr. Jon Stewart spricht mit General David Petraeus über Verteidigungspolitik, mit Senator Natham Dahm (Republikaner, Oklahoma) über Kriminalität und Waffenbesitz und mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom (Demokraten) über die Gefängnisreform und Rehabilitierung von Gefangenen. Außerdem wird Jon Stewart zum ersten Mal in dieser Serie ins Ausland reisen, um mit führenden Politikern zu sprechen. Immer freitags neu auf Apple TV+.

Schräg: 15 Jahre nach «Brügge sehen... und sterben?» werden Colin Farrell und Brendan Gleeson wieder zum Dreamteam: Der neunfach oscar-nominierte Film «The Banshees of Inisherin» erzählt von einer plötzlich endenden Männerfreundschaft und ist so tragisch wie komisch. Irland 1923: Colm (Brendan Gleeson) und Padraic (Colin Farrell) sind eigentlich beste Freunde. Doch als Padraic Colm eines Tages zum rituellen Pub-Besuch abholen will, möchte Colm nicht. Er ignoriert Padraic einfach. Und erklärt ihm irgendwann, dass er nicht mehr befreundet sein wolle. «Ich finde dich einfach uninteressant», lautet seine Erklärung - auf Englisch: «dull». Colm, nicht der Jüngste, will die ihm verbleibende Zeit lieber sinnvoll nutzen. Padraic ist irritiert und traurig. Er versucht immer drastischer, die Freundschaft wiederzubeleben und akzeptiert kein Nein. Bis die Lage eskaliert. Ab 15. März bei Disney+.

Weitsichtig: Ein Kuss, und Javier weiß genau, ob diese Liebe eine Chance hat. Denn sobald er eine Frau küsst, sieht er ihre gesamte Romanze vor seinen Augen ablaufen. Nicht gerade romantisch, und so hatte Javier noch nie eine längere Beziehung. Erst bei Lucía ist alles anders - sieht er sich doch als glücklichen Familienvater. Die Chancen auf die wahre Liebe stehen gut - wäre da nicht dieses eine Problem. «Du bist es» nennt sich die spanische Romanze auf Netflix. In den Hauptrollen spielen Álvaro Cervantes («Verrückt nach ihr»), Silvia Alonso («The Wedding (Un)planner - Heirate wer kann») und Gorka Otxoa («The Lift»).

Unerwartet: Job, Wohnung, Geld - alles weg. Mit 30 Jahren sieht Julians Leben ziemlich trist aus. Jetzt wohnt er wieder bei seiner Mutter, in seinem alten Kinderzimmer und hadert mit dem Schicksal. Doch seine Ex-Freundin Marie hat noch eine Überraschung der besonderen Art für ihn parat. Julian hat einen Sohn - und der ist schon 15 Jahre alt. Wie soll er damit umgehen? In acht Folgen schildert die Comedyserie «Like a Loser» das Auf und Ab in Julians Leben. Zu sehen in der ZDF-Mediathek.

Wunderlich: Christian (Edoardo Pesce) arbeitet als Handlanger in Rom für Mafia-Boss Lino (Giordano De Plano). Der ehrgeizige Kleinganove strebt nach Höherem und mehr Geld, doch seine Ansprüche werden von Lino konsequent ignoriert. Christians Lage verschlimmert sich, als er plötzlich von unerträglichen Schmerzen in den Händen geplagt wird, die ihn von seiner Arbeit abhalten. Kurze Zeit später erscheinen auch noch zwei Stigmata auf den Händen und als er eines schönen Abends nur durch seine Berührungen Nachbarin Rachele (Silvia D'Amico) vor dem Drogentod rettet, beginnt sich sein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Bald erfährt der Vatikan von der mysteriösen Lebensrettung. Die italienische Mysteryserie «Christian»: jetzt auf Sky und Wow.