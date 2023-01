Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 27.01.23

BERLIN: Ein Turnschuh aus Zucker, ein Geist aus der Urne und ein Hotel aus einer anderen Zeit: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Unheimlich: Amanda ist Imkerin und führt ein zurückgezogenes, unaufgeregtes Leben. Mit ihrer Tochter sorgt sie für die Bienen und produziert den Honig. Doch eines Tages hält der Horror Einzug auf der idyllischen Farm. Ein Mann bringt die Asche von Amandas verstorbener Mutter vorbei und mit ihr schreckliche Geister der Vergangenheit, denn die Verstorbene war eine böse, rachsüchtige Frau, die noch nach ihrem Tode ihre Tochter terrorisiert. Zu ihrem Entsetzen merkt Amanda, dass sie selbst immer mehr zu ihrer Mutter wird. «Umma» nennt sich der Horror-Film mit «Grey's Anatomy»-Star Sandra Oh in der Hauptrolle und Fivel Stewart («Atypical») als Tochter. Zu sehen ist «Umma» bei Wow.

Luxussorgen: In die 1920er Jahre geht es im «Hotel Portofino» auf Magenta TV. Familie Ainsworth eröffnet an der italienischen Riviera ein Luxushotel. Ihre Zielgruppe: die britische Upperclass. Zuerst sieht alles gut aus. Die Gäste reisen an und schwelgen im Luxus. Doch unter der schönen Oberfläche brodelt es, vor allem in der Familie selbst. So haben die erwachsenen Kinder der Hotelbesitzer, Alice und Lucian, mit eigenen Problemen zu kämpfen und wollen sich nicht den Wünschen ihrer Eltern unterordnen. Auch das gesellschaftliche Klima sorgt für Spannungen, vor allem der aufkeimende Faschismus in Italien. Zu allem Überfluss wird auch noch ein kostbares Gemälde geklaut. In sechs Folgen erzählt die Serie von den großen und kleinen Dramen, die sich in der Welt des Luxus entfalten, mit Natascha McElhone («Designated Survivor»), Oliver Dench («The Athena») und Imogen King («Suspect»).

Zum Anbeißen: Vor einigen Monaten rollte eine süße Welle durch die Tiktok-Welt. Unzählige Nutzer posteten Videos von Telefonen, Steaks, Spielzeug und anderen Dingen, die dann von einem Messer zerteilt und als Kuchen entlarvt wurden. Netflix hat aus dem Phänomen eine sehr unterhaltsame Show gemacht: «Ist das Kuchen?» mit dem Comedian Mikey Day. Day versteht nicht die Bohne vom Backen, lässt aber dafür gern den arroganten Fiesling raushängen. Eine Gruppe von mehr oder weniger professionellen Bäckern muss immer neue Gegenstände wie Handtaschen, Plastikbecher oder Turnschuhe so gekonnt kopieren, dass Gastjuroren hinters Licht geführt werden. Und das Ganze soll auch noch schmecken. Wer die Gäste dann erfolgreich täuscht, dem winken Tausende Dollar.

Sühne: Der Kriegsverbrecher Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislaw Szmajzner stehen sich im Jahr 1978 plötzlich in Brasilien gegenüber. Der ehemalige SS-Mann Wagner gehörte in der Nazizeit zur Mannschaft des Todeslagers Sobibor. Stanislaw Szmajzner, genannt Shlomo, hat das Lager nur überlebt, weil er eine makabre Aufgabe hatte: Er sollte dort Schmuck schmieden für die Nazis, aus dem Gold ermordeter Juden. Wagner hatte ihn dafür eigens vor der sofortigen Tötung bewahrt. «Shlomo - Der Goldschmied und der Nazi» heißen die Doku-Serie und der Podcast von NDR und WDR, die anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar in der ARD Mediathek und ARD Audiothek erschienen sind. Die investigativen Journalisten Antonius Kempmann und Martin Kaul (in der Doku-Serie zusammen mit Filmemacher Willem Konrad) beleuchten darin existenzielle Fragen wie: Was tust Du, wenn der Mörder Deiner Familie vor Dir steht?