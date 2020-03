Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.20

PATTAYA: Hunderte Straßenhunde, die von einer privaten Organisation in der Stadt eingesammelt wurden, wurden sich auf einem 7 Rai großen Gelände vor den Toren der Stadt selbst überlassen.

Nach einem Bericht von „77kaoded“ hatten die Tiere weder Futter noch Wasser, einige kämpften miteinander. Die Hope Foundation Thailand und Veterinäre aus Pattaya halfen den Hunden und nahmen die am schlimmsten betroffenen zur Behandlung mit. Andere Tiere erhielten Vitamine und vor Ort eine Notfallbehandlung. Laut Kanoknuch Phanngern von der Stiftung werden in Gesprächen mit der Stadtverwaltung nach Lösungen gesucht, was mit den zahlreichen Hunden geschehen soll. „77kaoded“ berichtete nicht, wer angeheuert worden war, die etwa 600 Straßenhunde einzufangen.