Strand in Bangsaen nachts geschlossen

CHONBURI: Die Provinzverwaltung Chonburi hat bis auf Weiteres den Strand in Bangsaen über Nacht und den Markt Pongsak in der Stadt Chonburi geschlossen. Geschlossen hat die Marine 12 ihrer Strände in Sattahip, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Der Bangsaen Beach ist von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens geschlossen. Dies geschah nach Beschwerden von Anwohnern über Jugendliche, die sich nachts am Strand versammeln, Alkohol trinken und damit gegen die Covid-19-Kontrollanordnungen verstoßen.

Der Pongsak Markt, der sich an der Ratprasong Road in Chonburi befindet, wird bis zum 10. Juli geschlossen. Alle Geschäfte und Ladenbetreiber in der Gegend müssen ebenfalls absperren.

Die Königlich Thailändische Marine kündigte die Schließung folgender Strände in Sattahip an: Saikaew Beach, Nam Sai Beach, Nang Rong Beach, Toei Ngam Beach, Sor Beach, Kham Beach, Samae San Beach, Dong Tan Beach, Tean Talay Beach, Kinnaree Beach, Nang Ram, Khao Phra Maha Jetsada Ratcha Jao Beach am Sea Turtle Conservation Center.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi hat am Sonntag 155 neue Covid-Fälle bestätigt. Auf die Stadt Chonburi entfallen 48 Infizierte, auf Sri Racha 28 und auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 25. Dadurch erhöhte sich die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April auf 7.682 bei 42 Toten.