Von: Björn Jahner | 23.01.23

Foto: The Nation

KANCHANABURI: Der Srinagarind-Damm in der Provinz Kanchanaburi wurde am Sonntag (22. Januar 2023) für Touristen gesperrt, nachdem ein Tiger in der Nähe gesichtet worden war.

Auf Befehl des Direktors des Staudamms, Charnnarong Chanmongkhol, wurde das gesamte Gebiet so lange evakuiert, bis die Raubkatze entweder eingefangen oder weitergezogen ist.

Der Tiger wurde am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr von einer im Park installierten CCTV-Kamera aufgezeichnet. Der Bürgermeister des Unterbezirks Erawan, Kitthisit Thummas, veröffentlichte das Bildmaterial am Sonntag auf Facebook und warnte Dorfbewohner und Touristen davor, sich dem Gebiet zu nähern.

Beamte des Salakpra Wildlife Sanctuary in Kanchanaburi sagten, dass die Großkatze, bei der es sich vermutlich um einen indochinesischen Tiger handelt, an der Staumauer gesehen wurde. Die Staumauer ist mit einem Waldgebiet verbunden, das bald zum Si Sawat Wildlife Sanctuary erklärt werden soll, fügten sie hinzu.

Die Beamten wandten sich an „Panthera Thailand“, eine Nichtregierungsorganisation, die Tiger in Kanchanaburi erforscht, um bei der Identifizierung und dem Einfangen der Großkatze zu helfen, damit sie in die Sicherheit ihres üblichen Lebensraums zurückgebracht werden kann.

Foto: The Nation

Mehr als 20 Beamte durchkämmten am Sonntagnachmittag das Gebiet, konnten den Tiger jedoch nicht ausfindig machen, sondern nur seine Fußabdrücke mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern finden.

Man geht davon aus, dass es in Thailand nicht mehr als 200 Tiger gibt. Die Tötung von zwei Tigern im vergangenen Januar in Kanchanaburi hat die Bemühungen um den Schutz der Tiere beeinträchtigt. Die Wilderei wird hauptsächlich durch die Nachfrage aus China und Vietnam nach Tigerteilen angetrieben, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden.

Der 1980 eröffnete Srinagarind-Damm erstreckt sich 140 Meter hoch und 610 Meter lang über den Fluss Kwai im Bezirk Si Sawat. Der Staudamm hat eine Kapazität von 720 Megawatt. Der Staudamm zieht auch Touristen an, weil er einen malerischen Blick auf den See, einen 30 Hektar großen Nationalpark und eine riesige 32 Meter breite Sonnenuhr bietet.