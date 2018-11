Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.18

BANGKOK: Die Stadtverwaltung reagiert auf die massiven Klagen aus der Bevölkerung über Straßenhunde und will die Zahl der streunenden Hunde reduzieren

In der gesamten Hauptstadt werden neue Notunterkünfte errichtet. Der stellvertretende Gouverneur Taweesak Lertprapan sagte, mehrere Experten und Aktivisten für Tierrechte würden in die Planung der Unterkünfte einbezogen. Im Rathaus gingen im vergangenen Geschäftsjahr fast 6.000 Beschwerden zu Straßenhunden ein, die höchste Zahl seit dem Jahre 2012. Derzeit gibt es in Bangkok schätzungsweise 140.000 streunende Hunde sowie weitere 104.000 in Haushalten.

Als vorübergehende Maßnahme wird die Stadt verstärkt Anstrengungen unternehmen, streunende Hunde einzufangen. Sie werden in das Tierheim im Bezirk Prawet geschickt, das Platz für 500 Hunde bietet. Wenn sie nicht innerhalb von sieben Tagen abgeholt werden, werden die Hunde geimpft, sterilisiert und in ein Tierheim in der Provinz Uthai Thani gebracht, das etwa 5.000 Hunde aufnehmen kann.