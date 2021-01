Stadtoberhäupter und Unternehmer in der Walking Street ziehen an einem Strand und luden die Presse zu einer Großreinemachaktion in der ruhenden Entertainment-Meile ein, um einen Neuanfang zu symbolisieren. Bild: PR Pattaya

PATTAYA: Unter dem Motto „Ein Tag für Pattaya“ schrubbten Stadtoberhäupter und Gewerbetreibende am Donnerstag die Walking Street, um einen Neuanfang für Pattaya zu symbolisieren.

Auf Initiative von Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem haben mehrere führende Beamte der Stadt sowie in der Walking Street ansässige Geschäftsleute die seit einem Jahr ruhende Entertainment-Meile unter Anwesenheit der lokalen Presse mit Schrubbern und viel, viel Schaum gesäubert.

Mit der Aktion sollte laut Khun Sonthaya die Befreiung Pattayas vom Coronavirus symbolisiert werden, nachdem in der Stadt seit zwei Wochen keine neuen Covid-19-Fälle mehr verzeichnet wurden, weshalb Einwohner und Unternehmer auf die Wiedereröffnung der seit dem 30. Dezember vergangenen Jahres auf behördliche Anordnung zur Covid-19-Prävention geschlossenen Geschäfte sowie auf eine Lockerung der Reisebeschränkungen hoffen.

Mit der Aktion soll Pattayas Befreiung vom Coronavirus und ein Neuanfang in der seit einem Jahr ruhenden Walking Street symbolisiert werden. Bild: PR Pattaya

​

Besprechungen über die Lockerung der Corona-Beschränkungen auf nationaler Ebene werden am heutigen Freitag in Bangkok stattfinden, weshalb in naher Zukunft auch auf lokaler Ebene mit einer Aufhebung einiger Maßnahmen zu rechnen ist.

Gegenüber der Presse erklärte Pattayas Bürgermeister, dass mit der Veranstaltung einerseits das Vertrauen zukünftiger Urlauber in Pattaya als einen sicheren Urlaubsort gestärkt sowie ein Neuanfang in der Walking Street symbolisiert werden soll, in der Anfang Februar die Bauarbeiten zur unterirdischen Verlegung aller Strom- und Kommunikationskabeln beginnen (DER FARANG berichtete). Die Bauarbeiten sollen innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen werden.