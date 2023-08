Von: Björn Jahner | 26.08.23

PHUKET: Premierminister Srettha Thavisin hat zugesagt, den Tourismus in Phuket anzukurbeln und die Kapazität des Flughafens zu erweitern, um sich auf einen wahrscheinlichen Anstieg der internationalen Ankünfte während der Hochsaison im November vorzubereiten.

Srettha und Mitglieder des Ausschusses für Tourismuspolitik der Pheu-Thai-Partei – unter der Leitung von Dr. Prommin Lertsuridej – besuchten am Freitag (25. August 2023) Phuket, um mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen und Meinungen aus dem privaten Sektor einzuholen, um Wege zur Förderung des Tourismus in der Inselprovinz zu erkunden.

Für Samstag ist auch ein Besuch in Phang-nga geplant.

Auf dem Flughafen von Phuket trafen Srettha und sein Team mit der Flughafenleitung zusammen, um sich über den Ausbau des Flughafens zu informieren, mit dem die Kapazität des Flughafens erhöht werden soll, um der wachsenden Zahl von Touristen gerecht zu werden.

Später traf Srettha im Ramada Plaza Chao Fah Phuket Hotel mit Vertretern des Wirtschaftssektors in Phuket zusammen, wo sie die Entwicklungsstrategien Phukets erörterten.

Er erklärte den Anwesenden, dass die Pheu Thai zwar keinen einzigen Sitz im Repräsentantenhaus von Phuket gewonnen habe, er der Insel aber dennoch große Bedeutung beimesse und die Provinz nach seiner Wahl zum Premierminister als erstes besuchen wolle.

Srettha sagte:

„Wir müssen die Politik vergessen und an die besten Interessen des Landes denken. Die Pheu Thai hat keinen einzigen Abgeordneten in Phuket.“

„Aber wie wir wissen, war das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal mit weniger als 2 Prozent sehr niedrig, während die Wirtschaft in anderen Ländern erheblich wuchs. Wir müssen dieser Angelegenheit Bedeutung beimessen.“

Er fuhr fort, dass der Tourismus eine entscheidende Rolle bei der Ankurbelung der Wirtschaft im vierten Quartal spielen wird.

„Der Tourismus ist der beste Weg, um das Wachstum kurzfristig anzukurbeln, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt“, betonte der Premierminister.

„Ich bin nicht hier, um Befehle zu erteilen, sondern um zuzuhören und Meinungen einzuholen. Der Grund für meinen Besuch auf Phuket ist, dass ich glaube, dass der Tourismus im vierten Quartal seinen Höhepunkt erreichen wird.“



„Wir sammeln Rückmeldungen, damit die Pheu-Thai-Regierung weiß, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten.“ „Ich möchte, dass jeder weiß, dass die Pheu-Thai-Regierung den Tourismussektor in jeder Hinsicht vorantreiben wird, auch in Bezug auf Fluggesellschaften, Flughäfen, Sicherheit, Visumbefreiung für einige Länder und Verlängerung der Aufenthaltsdauer, damit die Betreiber ihre Geschäftspläne im Voraus vorbereiten können.“

Er betonte auch, dass der Flughafen Phuket ausgebaut werden muss und dass Pheu Thai erkannt hat, dass zusätzliche Einrichtungen und Verkehrsnetze gebaut werden müssen, um den Ausbau des Flughafens zu unterstützen.

„Wir haben die Angelegenheit mit der Handelskammer und der Federation of Thai Industries besprochen. Die Pheu Thai-geführte Regierung misst den Fragen besondere Bedeutung bei und ist bereit, sich die Meinungen aller Sektoren in Phuket anzuhören“, sagte er.

Auf seinem Weg nach Phuket am Freitag sagte Srettha, dass er Informationen über tourismusbezogene Probleme in Phuket sammeln wolle, insbesondere in Bezug auf den Flughafen, damit sein Team eine Politik entwickeln kann, die den Bedürfnissen der Airports of Thailand entspricht, die den Flughafen Phuket und fünf weitere betreiben, nämlich Suvarnabhumi, Don Mueang, Mae Fah Luang in Chiang Rai, Chiang Mai und Hat Yai in Songkhla.

Obwohl sich die chinesische Wirtschaft verlangsamt und die chinesische Regierung ihre Bürger nicht ermutigt, ins Ausland zu reisen, kommen Touristen aus der Volksrepublik laut Srettha nach wie vor nach Thailand.

Vor der Pandemie machten die Festlandchinesen einen Großteil der internationalen Touristen aus, die in das Königreich kamen, wobei Phuket als das wichtigste Reiseziel für chinesische Touristen in Thailand gilt, sagte er. „Phuket ist eine wichtige Einnahmequelle für den Tourismus in Thailand“, fügte er hinzu.

Monchai Tanode, Direktor des Flughafens von Phuket, informierte, dass der Flughafen etwa 40.000 Ankünfte pro Tag bewältigen könne. In der Hochsaison 2019 waren es bis zu 56.000.

Bezüglich eines Projekts zum Bau eines Flughafens in Phang-nga sagte Srettha, dass er die Angelegenheit mit dem Büro des Nationalen Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung besprechen werde. Er fügte hinzu, dass das Projekt jedoch bereits Teil eines Masterplans sei.