Sportlich-stark

Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.19

BANGKOK: Der neue BMW M2 Competition steht für 6,259 Millionen Baht bei den Händlern. Das sportliche Fahrzeug besticht durch Leistung und Präzision. Der M2 hat einen starken TwinTurbo-6-Zylinder-3-Liter-Benzinmotor bei 410 PS.

Den Kraftstoffverbrauch gibt BMW mit knapp 10 Litern auf 100 Kilometer an. Der Wagen erreicht Tempo 100 in 4,2 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Vergrößerte Lufteinlässe und die durchgehende Niere dominieren die Frontansicht. Von der Motorhaube aus zieht sich die Coupé-Silhouette bis hin zum Heck. In der Rückansicht signalisieren der M Diffusor und die abgeschrägten Auspuff­endrohre in Schwarzchrom sportliche Ambitionen.