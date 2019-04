PATTAYA: Wer denkt, dass im Mai – und somit mitten in der touristischen Nebensaison – in Pattaya sprichwörtlich „der Hund begraben liegt“, der täuscht sich gewaltig.

Top of the Gulf Regatta.

Mit gleich mehreren Festivals und Großveranstaltungen bemüht sich die Stadtverwaltung Pattaya, auch in den Monaten, in denen die Zahl westlicher Urlauber erfahrungsgemäß wegen Frühlings- und Sommerbeginn in Europa zurückgeht, unterhaltsame Attraktionen zu bieten, die einfach Lust auf einen Aufenthalt in der Touristenmetropole machen. So auch im Mai, der sich mit gleich sechs Großveranstaltungen zum Festivalmonat mausert und Pattayas Ruf als bedeutendes Sportzentrum des Landes unterstreicht. Von Dienstag, 30. April bis Sonntag, 5. Mai ist der Ocean Marina Yacht Club Austragungsort der Top of the Gulf Regatta 2019, die als die größte Mehrklassenregatta Asiens gilt und auch in ihrem 15. Jahr wieder 700 Segelsportler aus 30 Ländern anlocken wird. Gestartet wird in 16 verschiedenen Klassen, unter anderem Multihull, Cruiser, Dinghy, Platu und Katamaran. Die Regatta ist auch für ihr exklusives Nachtleben bekannt. So wird nach den Rennen ausgelassen an Land gefeiert.

Running: Living the Moment.

Kalorien zulegen kann man hingegen von Freitag, 10. Mai bis Sonntag, 12. Mai beim Amazing Pattaya Seafood Festival 2019 bei dem sich die Strandpromenade an der Beach Road drei Tage lang in ein Schlaraffenland verwandelt. Küchen-Maestros der namhaftesten Hotels der Stadt werden auch in diesem Jahr wieder ihre „Signature Dishes“ mit fangfrischem Meeresgetier auf einer großen Schlemmermeile feilbieten.

Eine Woche später, am Samstag, 18. Mai kann man die zugelegten Kalorien bei der Laufveranstaltung Running: Living in the Moment (Infos bei der City Hall, Tel.: 038-253.128) abbauen. Der Startschuss erfolgt vor dem Pattaya Office der Tourism Authority of Thailand (TAT) am Chaloem-Phrakiat-Park (Anfahrt auf Google-Maps).

Pattaya International Fireworks Festival.

Der Höhepunkt des Monats findet am Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai mit dem Pattaya International Fireworks Festival am Strand an der Beach Road statt, bei dem unter dem Motto „The Grand Magnificent Spectacular Celebration“ vier Pyrotechnikerteams aus den USA, der Volksrepublik China, Russland und Großbritannien zwei Abende lang den Himmel über Pattaya in ein spektakuläres Lichtermeer verwandeln werden.

Sportlich setzt sich der Festivalreigen von Freitag, 24. Mai bis Mittwoch, 29. Mai mit dem Pattaya Futsal Cup 2019 in der Pattaya City School Nr. 11 (Anfahrt auf Google-Maps) fort, während man sich beim 7. International Yoga Festival am Samstag, 25. Mai und Sonntag, 26. Mai im Indoor Auditorium der Pattaya City School Nr. 8 (Anfahrt auf Google-Maps) an der South Pattaya Road auf den Weg der inneren Ruhe begeben kann.

Auskünfte zu allen Festivals erteilt das Pattaya Contact Center rund um die Uhr unter der Kurzwahl 1337.