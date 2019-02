Der Schrecken sitzt tief und erinnert an die Phoenix-Katastrophe im vergangenen Jahr vor Phuket. Doch das jüngste Touristenbootunglück vor Koh Samet verlief glimpflich. Alle Passagiere wurden unverletzt geborgen. Foto: The Thaiger

EILMELDUNG - RAYONG: Erneut verunglückt ein Touristenboot in Thailand, erneut sind chinesische Touristen an Bord.

In der Ostküstenprovinz Rayong kenterte am Donnerstag ein vollbeladenes Speedboot mit 23 Chinesen an Bord auf dem Weg nach Koh Samet. Ersten Berichten zufolge stieß das Schnellboot auf einen Felsen und schlug leck. Da alle Passagiere eine Schwimmweste trugen und in der Nähe verkehrende Boote zur Hilfe eilten, konnten alle Passagiere ohne Verletzungen geborgen werden.