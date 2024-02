Von: Björn Jahner | 16.02.24

BANGKOK: Sotetsu Hotel Management hat gemeinsam mit Hi Metta Karuna Panya die bevorstehende Eröffnung des Sotetsu Grand Fresa Bangkok am 9. April 2024 angekündigt.

Die renommierte japanische Hotelkette betritt mit dieser dritten internationalen Niederlassung erstmals den thailändischen Markt.

Das Hotel (Karte), strategisch günstig gelegen im Herzen von Asok an der Sukhumvit 25, wird seinen Gästen eine bequeme Anbindung an die BTS- und MRT-Stationen sowie an den Airport Rail Link bieten. Mit seiner Nähe zu den bedeutendsten Einkaufszentren der Stadt verspricht das Sotetsu Grand Fresa Bangkok ein unvergleichliches Erlebnis für Geschäfts- und Freizeitreisende gleichermaßen.

Das elegante achtstöckige Hotel wird insgesamt 129 Zimmer umfassen, darunter 102 geräumige Doppelzimmer mit einer Fläche von mindestens 24,7 qm und 27 komfortable Zweibettzimmer mit mindestens 30,2 qm Für längere Aufenthalte sind die Grand Twin Rooms mit praktischen Annehmlichkeiten wie einer Waschmaschine und einer Mikrowelle ausgestattet.

Das Sotetsu Grand Fresa Bangkok setzt auf modernste Technologie und Anlagen, darunter das innovative Sou-Bi-Sui-Wasserreinigungssystem, um den Gästen höchsten Komfort und Sicherheit zu bieten. Mehr erfahren Sie unter sotetsu-hotels.com.