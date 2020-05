Written by: Redaktion DER FARANG | 20/05/2020

Skelettüberreste am Strand von Phuket gefunden. Foto: Tha Chatchai Police

PHUKET: Die Polizei hofft, die Skelettüberreste identifizieren zu können, die am Montagnachmittag am Strand Sai Kaew an der Nordwestspitze der Insel gefunden wurden.

Die Skelettteile waren zur Hälfte mit Sand bedeckt und mit Müll vermischt, die von starken Wellen an Land gespült worden waren. Major Sornthip Chookkaew von der Polizeistation Tha Chatchai sagte „The Phuket News“, es handele sich bei den Überresten um die untere Hälfte einer Leiche. Die Beamten waren nicht in der Lage, das Alter oder das Geschlecht zu bestimmen, geschweige denn die Herkunft oder Todesursache. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass es sich bei den Überresten um die Leiche eines Fischers handelt, der vor etwa einem Monat ins Meer fiel“, so Sornthip. Der Fund wurde zur genauen Untersuchung zum Hospital Vachira Phuket gebracht.