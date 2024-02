SIM-Karten-Registrierung abgeschlossen

BANGKOK: Mehr als die Hälfte der Personen, die mehr als 100 SIM-Karten besitzen, haben sich beim Betreiber AIS registriert, wie aus den Statistiken hervorgeht, die dem Büro der Nationalen Rundfunk- und Telekommunikationskommission (NBTC) vorliegen.

Der 14. Februar 2024 war der letzte Termin für Mobiltelefonbenutzer, die mehr als sechs SIM-Karten besaßen, um ihre Identität zu überprüfen und den Dienstanbietern Nutzungsdaten zu übermitteln.

Früheren Angaben zufolge besitzen 64,8 Millionen Mobiltelefonbenutzer in Thailand 94,6 Millionen SIM-Karten. Davon besitzen 64,5 Millionen zwischen 1 und 5 SIM-Karten, also insgesamt 85,1 Millionen SIM-Karten; 280.000 Handynutzer haben zwischen 6 und 100 SIM-Karten, also insgesamt 3,3 Millionen Karten; und 7.664 Handynutzer haben mehr als 100 SIM-Karten, also insgesamt 6,1 Millionen.

Die NBTC hatte alle Betreiber angewiesen, ihre Dienste, einschließlich ausgehender Anrufe, SMS und Internetnutzung, einzustellen und nur noch Notrufe zuzulassen, wenn sie die Frist nicht einhalten. Die dem NBTC-Büro gemeldeten Statistiken zeigen den Prozentsatz der Teilnehmer, die ihre Identität mit 101 SIM-Karten überprüft haben, wie folgt:

AIS - 58,56 Prozent; True-DTAC - 35 Prozent; NT - 23,14 Prozent.