Von: Björn Jahner | 26.06.23

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) will den Bahnhof Hua Lamphong in Bangkok mit einer Dauerausstellung von sieben seltenen Lokomotiven in ein touristisches Wahrzeichen verwandeln.

Seit Januar dieses Jahres hat die SRT die meisten Zugverbindungen vom 107 Jahre alten Bahnhof Hua Lamphong in den brandneuen Hauptbahnhof Krung Thep Aphiwat Central Terminal verlegt, der zuvor als Bang Sue Grand Station bekannt war.

Derzeit verkehren von Hua Lamphong aus nur noch 62 Nahverkehrs- und Touristikzüge: 22 davon fahren in Richtung Osten, 16 in Richtung Norden, sechs in Richtung Nordosten, vier in Richtung Süden, und 14 sind Touristenzüge.

Foto: The Nation

Die SRT möchte Hua Lamphong zu einer neuen Touristenattraktion in Bangkok entwickeln und den historischen Wert des Bahnhofs bewahren, damit neuen Generationen die Geschichte der thailändischen Eisenbahn nähergebracht werden kann, kündigte Ekarat Sriarayanphong, Direktor des SRT Public Relations Center, am Freitag (23. Juni 2023) an.

Er fügte hinzu, dass seit Beginn dieses Jahres Aktivitäten wie die Ausstellung „Hua Lamphong in Your Eyes“ und die Licht- und Klangshow „Unfolding Bangkok“ von thailändischen und ausländischen Touristen sehr gut angenommen worden seien und mehr als 30.000 Menschen den Bahnhof während der beiden Festivals täglich besucht hätten.

Foto: The Nation

Laut Khun Ekarat wird die SRT sieben seltene Lokomotiven dauerhaft auf Hua Lamphongs Bahnsteig Nr. 4 ausstellen und eine Ausstellung veranstalten, die die Geschichte des thailändischen Eisenbahnsystems zeigt.

Bei den sieben historischen Lokomotiven, die ausgestellt werden, handelt es sich um: