Seniorin getötet

Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.22

Blick auf die Rückseite eines Hauses mit einem Absperrband der Polizei davor. Eine 75-jährige Frau ist am Montag in ihrem Schreibwarengeschäft in Obernkirchen tot aufgefunden worden. Foto: TNN/dpa

OBERNKIRCHEN: Nach dem gewaltsamen Tod einer Ladenbesitzerin in Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) werden die Ermittlungen fortgesetzt.

Die 75-Jährige war am Montag in ihrem Schreibwarengeschäft tot entdeckt worden. In der Region zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wird mit Hochdruck nach einem 36-Jährigen gefahndet, der in Kalletal (Kreis Lippe) mit einer Axt den Liebhaber seiner Ex-Freundin erschlagen haben soll. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg wollte sich am Dienstagmorgen zunächst nicht dazu äußern, ob der gesuchte mutmaßliche Axtmörder für die Tötung der Seniorin verantwortlich sein könnte. Die Ermittler teilten bisher ebenfalls nicht mit, ob in dem Laden der 75-Jährigen Geld gestohlen wurde. Sie hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.