Von: Björn Jahner | 10.10.19

PATTAYA: Am Montag, 21. Oktober feiert Sek Loso sein Pattaya-Comeback. Und zwar im Livemusik-Pub The Stone House in der Walking Street.

Tischreservierungen für das Konzert mit dem bekannten wie skandalträchtigen Rockmusiker werden unter den Rufnummern 094-374.9032 und 091-720.2725 entgegengenommen. The Stone House Walking Streeet hat täglich von 18 bis 4 Uhr geöffnet. Infos: The Stones House Walking Street.